Cristina solicitó no ir a Comodoro Py durante la lectura de su acusación Viernes, 24 de mayo de 2019 Si bien la ex Presidente estuvo en la primera audiencia del juicio oral, su abogado pidió autorización para no hacerlo en los próximos encuentros convocados por el tribunal.



Cristina Kirchner pidió no asistir al juicio oral las semanas próximas mientras se lea la acusación en su contra en el juicio oral y público por asociación ilícita a raíz de la obra pública entregada a Lázaro Báez en Santa Cruz.



Este mediodía, el abogado Carlos Alberto Beraldi, defensor de la hoy senadora, se presentó en la sede del Tribunal Oral Federal 2 con un escrito en donde solicitaba permiso para no estar presente en las próximas audiencias.



“Es una garantía de la defensa. Ya conoce las acusaciones. Se notifica a través de su defensa que le entrega copia digital de la audiencia”, indicaron a Infobae fuentes judiciales, para explicar los argumentos de la defensa. En ese sentido, la defensa señaló que de esta manera “se evita así un gasto innecesario de seguridad”.



Según pudo saber Infobae, el Tribunal vería con buenos ojos hacer lugar al planteo, después del procedimiento de seguridad que se puso en marcha el martes pasado para comenzar el debate.



El lunes el TOF solo escuchó la lectura de 100 de las casi 600 páginas que tiene el auto de elevación a juicio del Ministerio Público. Pero además todavía faltaba la postura de los querellantes de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.