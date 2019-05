Alistan la Legislatura para el inicio del proceso electoral Viernes, 24 de mayo de 2019 A diez días de la elección del 2 de junio, y teniendo en cuenta que los dirigentes y candidatos priorizan las actividades de campaña, la Legislatura no tendrá actividad oficial.



Ayer no hubo sesión en Diputados y hoy ocurriría lo mismo en el Senado. En este marco, el edificio se apronta para ser entregado a la Justicia Electoral, órgano que hará base allí para desarrollar las labores electorales.

Como suele ocurrir en épocas de campaña, no hubo quorum en la Cámara baja y lo mismo ocurriría hoy porque los senadores están más enfocados en la recta final de la elección que en cuestiones vinculadas al tratamiento de proyectos.

La semana que viene tomarán posesión de la Legislatura los funcionarios del Poder Judicial para organizar las tareas previas y posteriores a los comicios en los que se elegirán senadores, diputados y concejales. Es decir que la próxima semana tampoco habrá sesiones en ambos cuerpos.