Valdés inauguró el sector de Neonatología del Hospital San José

Viernes, 24 de mayo de 2019

El primer mandatario correntino participó de las inauguraciones del sistema de Neonatología del Hospital San José y del CAPS en el Paraje El Palmar. El nosocomio local contará con un servicio de última generación en equipamientos como también con profesionales capacitados.



También el CAPS Unidos del Palmar tendrá un lugar acorde para que los vecinos puedan realizar los diferentes tratamientos primarios de salud de la zona.



En horas de la tarde el gobernador de la provincia Gustavo Valdés se hizo presente en el hospital San José de la localidad de Paso de los Libres para dejar inaugurado el sector de Neonatología.



Una de las apuestas del Gobierno de Corrientes se basa en la Salud de los ciudadanos, es por eso que con este nuevo servicio se estarán atendiendo a más de 4.000 partos que se practican en Paso de los Libres durante el año. Ahora servirá para que los libreños no tengan que viajar 400 km para la capital provincial, para atender a los recién nacidos y que también beneficiará a las madres y bebés recién nacidos de la zona sur de Corrientes, los que ya no necesitarán ser trasladados para internación en localidades alejadas.



Los equipamientos de gran envergadura para Paso de los Libres cuentan con: luminoterapia, monitores multiparamétricos, defribilador, equipo de alto flujo nasal, resucitador neonatal, incubadoras, cunas, respiradores, incubadora de transporte más la incorporación de 7 especialistas en neonatalogía.



En la oportunidad Valdés, estuvo acompañado por los ministros, de Salud, Ricardo Cardozo; de Planificación y Coordinación, Horacio Ortega; de la Secretaría General de la Gobernación, Juana Carlos Álvarez; el jefe comunal, Martín Ascúa; los diputados, Javier Sáez, Eduardo Vischi, Ariel Báez y Adán Yaya; el director del Hospital San José, Jorge Ferreyra Domé; la interventora del IPS, Lorena Lazaroff; profesionales de la salud del nosocomio y público en general.







Valdés



Al momento de su alocución el primer mandatario correntino, Gustavo Valdés felicitó a los profesionales y realzó la importancia de la apertura de este servicio cuando dijo que “la neonatología era un desafío y contar con los profesionales que tienen la decisión de acompañarnos y aportar es gratificante” y al mismo tiempo insistió que los libreños y los ciudadanos de zonas aledañas: “Se sientan a gusto en su lugar, aceptando estos desafíos y en donde vamos sumando resultados en los objetivos propuestos”.



Asimismo, Valdés hizo hincapié en las crisis de nuestro país cuando rememoró que “los tiempos económicos difíciles atravesados, donde la coparticipación a los distintos estados de esta confederación de provincias, se llevó a repartir el 27% de los recursos que recaudaba la nación” y con la administración de Nación actual: “Estamos cerca del 43%, a nosotros nos da la concepción de que el Estado sirve para mejorar la calidad de vida de todos”.



En un mismo sentido, recordó cuando era diputado nacional en un cartel en el Congreso de Nación expresaba que “los argentinos debemos ser esclavos de las leyes para no caer de rodillas ante ningún tirano” y además se optimizaron las leyes cumpliendo con una obligación con mejores presupuestos”.



“Hoy recorrimos e inauguramos una sala” y también “fuimos a mirar y observar el Parque Industrial con una inversión de 500 hectáreas, en donde estamos trayendo el gas natural y lo estamos distribuyendo con el primer barrio con gas natural dentro de Paso de los Libres” y estamos viendo la “recuperación del aeropuerto con una inversión cercana a los 80 millones de pesos más los accesorios con 150 millones de pesos más”.



Además, con eso podemos: “Avizorar y trazar una línea de salud en toda la provincia de Corrientes” y en ese mismo camino adelantó que “mañana estaremos inaugurando el Instituto de Cardiología, lugar en donde lo refuncionalizando” y remarcó la alta complejidad del instituto cunado dijo que “no todas las provincias tienen la capacidad técnica de hacer trasplantes y vamos contar con gran sistema de atención de complejidad y lo vamos a realizar con una inversión de 300 millones de pesos”.



En una misma dirección va el gobierno provincial porque Valdés enumeró lo que se viene haciendo: “Ampliando la quinta etapa de los hospitales en Virasoro, Ituzaingó, Esquina, Goya, entre otros” y con la ayuda de un equipo competente poniéndole el pecho a las distintas situaciones”. También con el: “Instituto de Oncología de Curuzú Cuatiá, con una inversión privada fuerte y que con mayores complejidades lo seguiremos apoyando”.



Por último, señaló que “debemos seguir pensando, trabajando y en donde los grandes desafíos nos dan grandes soluciones para trabajar con la misma pasión por el prójimo, la medicina y por supuesto salvando vidas” concluyó.



Por su parte el ministro de Salud Ricardo Cardozo evidenció su alegría por la creación de este sector cuando dijo que “sabemos lo que significa inaugurar un servicio de estas características y la importancia que tiene desde el punto de vista sanitario para la provincia” es también un logro del “trabajo de maternidad e infancia y de esta lucha que nos encargó nuestro gobernador de pelearle a los indicadores de mortalidad infantil”.



En un mismo sentido Cardozo expresó que “esta zona tiene alrededor de 4.000 partos y estamos a casi 400 kilómetros de neonatologías y maternidades de Corrientes y 300 de la segunda en importancia que es Goya” y remarcó que el traslado es todo un capítulo y allí perdemos la oportunidad que ese paciente tenga una muy buena recuperación que salve su vida y que tenga una mejor calidad de vida el día de mañana”.



“Es por eso que tener una Neonatología, conteniendo esa cantidad de pacientes potenciales, sabemos que del 15 al 20 por ciento de esos nacimientos son potencialmente patológicos” y al mismo tiempo “va a restar estos indicadores de mortalidad que tenemos y por supuesto va hacer favorecida toda la provincia”.



Además, cuando le planteamos al gobernador sobre esta necesidad en el sur provincial de proveer de un sector de Neonatología: “No tuvo la menor duda de brindar la inversión millonaria con lo que significa la compra de los equipos de última generación y la contratación de los profesionales necesarios para el manejo de los equipamientos” finalizó.







El director del Hospital San José de la localidad sureña de Paso de los Libres destacó la importancia de este servicio con la lectura de una paciente que sufrió la distancia que le implicó que su bebé fuera trasladada hacia capital para que la recién nacida pueda superar esa etapa de maduración.



Al respecto dijo que resume lo que “es la sensibilidad del gobierno y la cuestión sanitaria en el sur de la provincia de Corrientes” esto nos lleva a recordar que hace 17 años atrás teníamos una mortalidad infantil del por ciento y hoy estamos en 13 y creo que lograremos bajarla”.



Inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud Unidos del Palmar



Cerca de las 17 y 30 el gobernador de la provincia Gustavo Valdés se acercó al CAPS de El Palmar para inaugurar junto con el ministro de Salud, Ricardo Cardozo y el intendente de la localidad, Martín Ascúa.



Una realidad que era solicitada por los vecinos debido a la lejanía del Hospital de Paso de los Libres y como manifestaba una vecina que “esto es un sueño hecho realidad por el esfuerzo y la unión de los vecinos del lugar”.



El CAPS Unidos del Palmar contará con los servicios de consultorio médico, odontológico, farmacia, depósito, admisión con baño privado, enfermería, baños de discapacitados, sector de espera y acceso.



En ese lugar el gobernador Valdés Respecto a las obras que encara el Gobierno provincial resaltó la respuesta inmediata al municipio "para contar con un sistema primario sanitario de manera articulado con las tareas del Hospital", añadió.



"Estamos avanzando en las inauguraciones de diferentes áreas con mayores inversiones para que Paso de los Libres pueda llegar a dar repuestas importantes con la capacidad profesional", reflexionó el mandatario.



Finalmente, el gobernador instó a trabajar "unidos por una causa y un pueblo siempre juntos para lograr los objetivos que nos propone la sociedad".



Hizo lo propio, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, resaltando "a través de estas múltiples inauguraciones a lo largo y ancho de la Provincia, contamos con el apoyo del Gobierno sobre la importancia de la primera infancia como también en el segundo y tercer nivel" y anunció la implementación del servicio de neonatologia "siendo un acto histórico para la localidad".



Por último, el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, destacó el acompañamiento del gobierno Provincial donde "en todo acto de Gobierno el objetivo debería ser mejorar el bienestar de los vecinos trabajando en conjunto" y ratificó "debemos continuar con madurez política que tenemos como sociedad y comunidad".



Ante el marco sanitario, el jefe comunal recalcó "estos son elementos fundamentales para la vida poniéndonos a disposición de la comunidad".