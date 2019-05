Argentina busca recuperar la vieja gloria juvenil

Viernes, 24 de mayo de 2019

El seleccionado de Fernando Batista debutará el sábado ante Sudáfrica en el Mundial de Polonia. Las últimas participaciones fueron decepcionantes.





Este jueves 23 de mayo comenzará a rodar la pelota en Polonia, donde se realizará el Mundial Sub 20, que reúne a las mejores selecciones juveniles y en donde la Selección argentina intentará recuperar aquella gloria perdida de la etapa dorada de José Pekerman.



El equipo de Fernando Batista debutará el sábado 25 de mayo a las 15.30 ante Sudáfrica en la apertura del Grupo F, que comparte con Portugal, campeón de Europa, y Corea del Sur.



La Argentina es el más ganador en la historia en mundiales juveniles con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), la última conseguida en Canadá bajo las órdenes de Hugo Tocalli y con un Sergio Agüero como figura y goleador.



Sin embargo, las buenas actuaciones que venía obteniendo la selección albiceleste se fueron perdiendo en el camino al punto que no se clasificó para los Mundiales de Egipto 2009 y Turquía 2013 y quedó eliminado en primera ronda en Nueva Zelanda 2015 y Corea del Sur 2017. En Colombia 2011 perdió por penales ante Portugal en los cuartos de final. Esa fue su mejor actuación desde Canadá 2007.



Cautela en la previa. Argentina llega al Mundial como subcampeón sudamericano tras la derrota ante Brasil -eliminado- que coronó a Ecuador. Además, los dirigidos por el Bocha Batista vienen de jugar dos amistosos: 3-1 a Honduras y mismo resultado con Villarreal “B”.



Batista asumió apenas dos meses antes del Sudamericano de Chile y armó un equipo que comenzó el campeonato clasificatorio de menor a mayor. Comenzó con un empate (Paraguay) y una derrota (Ecuador), pero le ganó el duelo clave a Uruguay y terminó avanzando al Hexagonal final, en el cual revirtió la imagen y casi se alza con el título.



Aquel equipo tuvo como goleador al delantero de San Lorenzo Adolfo Gaich (3), acompañado por Gonzalo Maroni y Maximiliano Romero, quien no fue convocado para el Mundial. Otra de las bajas resonantes serán la de Thiago Almada, Diego Balerdi y Facundo Colidio.



Entre los 21 futbolistas seleccionados se destaca la presencia de Ezequiel Barco. El jugador del Atlanta United se perdió el último Mundial por decisión de su anterior club, Independiente.



Mundial Sub 20 de Polonia.



Grupo A: Colombia, Polonia, Senegal y Tahití.



Grupo B: Ecuador, Italia, Japón y México.



Grupo C: Honduras, Nueva Zelanda, Noruega y Uruguay.



Grupo D: Nigeria, Qatar, Ucrania y Estados Unidos.



Grupo E: Francia, Malí, Panamá y Arabia Saudita.



Grupo F: Argentina, Corea del Sur, Sudáfrica y Portugal.