Dalma bancó a Claudia luego de que ganara un juicio

Jueves, 23 de mayo de 2019

Villafañe ganó una disputa legal con una editorial y su hija salió a apoyarla. ¡Dejó un mensaje picante!





Claudia Villafañe le ganó un juicio a la editorial Arte Gráfico Editorial Argentina S.A y su hija Dalma Maradona escribió un poderoso mensaje de apoyo. "Esta SÚPER ABUELA tuvo que esperar 7 años para que la justicia diga que ella no tuvo nada que ver con una tapa de un diario NEFASTO donde se le adjudicaba una frase HORRIBLE. Los que tienen la suerte de conocerla saben que JAMÁS ella hubiera dicho algo así. ¡Y ahora lo dice la justicia también!", sostuvo la hija de Diego.



Lo que pasó fue que la Justicia le dio la razón a Claudia en un juicio que la ex de Maradona le hizo a una editorial del grupo Clarín por un titular que publicó la revista Muy en noviembre de 2012. El mismo citó un supuesto dicho fortísimo de Claudia hacia Verónica Ojeda que decía: "Te voy a sacar el bebé a patadas". Luego de la publicación, Villafañe denunció a Muy por daños y perjuicios y Ojeda a Claudia por ese mensaje amenazante. En su momento, la madre de Dalma dijo frente a la Justicia: "El diario publicó en forma asertiva y como título de nota dichos de la Sra. Ojeda respecto a supuestas declaraciones que he hecho, las cuales son completamente falsas, relacionando asimismo, dichas declaraciones a mi imagen".



Dalma concluyó su mensaje citando indirectamente a Verónica y bancando a Claudia: "Este tema podría haber terminado mucho antes si la persona que “recibió estas supuestas amenazas” lo hubiera aclarado... pero no todos tienen actos de grandeza. ¡Una vez más que suerte tengo de tener la mamá que tengo! ¡Con Roma te amamos!".