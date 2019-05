"Casi me muero por un medicamento" Jueves, 23 de mayo de 2019 La actriz reveló la grave complicación que sufrió luego de la intervención que le hicieron por la fractura de su cadera. La dolorosa recuperación.



A finales de abril, Adriana Salgueiro se tropezó en la calle, se fracturó la cadera y debió ser operada. Tras momento de mucho dolor, la actriz comenzó la recuperción, y hace unos días mostró su primera foto tras la intervención quirúrgica.





Ahora, una vez que ya pasó lo peor, la artista reveló que su vida estuvo en peligro. "Casi me muero por una alergia de un medicamento que me dieron en el postoperaotio. Si no hubiera sido por los médicos, no podría estar hablando", reveló en una entrevista con Ángel de Brito en El Espectador, el ciclo radial de CNN Argentina.



Si no hubiera sido por los médicos, no podría estar hablando



"No le quería contar a nadie, Cuando uno corre riesgo de muerte te das cuenta que uno se preocupa por cosas que no tienen importancia. Yo me tomo todo con humor, pero con el dolor no", contó Adriana para graficar la gravedad de la situación que le tocó atravesar, y explicó el procedimiento al que debió ser sometida para superar el problema. "Fue muy dolorosa la vía que me hicieron por la clavícula para sacarme de la alergia que me había generado el medicamento".



Si bien lo peor ya pasó, la recuperación aún sigue adelante tras la operación de cadera. "Estoy haciendo kinesiología y haciendo ejercicios. Tengo que caminar para darle fuerza a la pierna", afirmó. Antes, en las redes sociales, había expresado su agradecimiento al cuerpo médico que la atendió. "Quiero agradecer profundamente a Sanatorio la Trinidad Palermo, por su eficiencia y atención me sacaron adelante en un momento muy difícil".



Fue muy dolorosa la vía que me hicieron por la clavícula para sacarme de la alergia que me había generado el medicamento



Mientras afronta el tratamiento para terminar de recuperarse, Nancy Anka la reemplazó en la obra teatral Verdades mentirosas, a la que planea regresar una vez que se encuentre totalmente restablecida.



Entre tanta pálida y una vez superado el susto, la actriz valora todo el cariño que recibió en la calle: "Siento que algo conseguí y me lo demuestra la gente en la calle. Me para todo el mundo con tanto cariño que al final no me equivoqué tanto".