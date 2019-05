Agustín Rossi se sumó al operativo para repatriar a Sergio Massa

Jueves, 23 de mayo de 2019

El jefe de la bancada de Diputados K planteó ampliar la unidad a “los compañeros de Alternativa Federal” y a Roberto Lavagna.





Sergio Massa pasó de ser considerado por el kirchnerismo como un "traidor" a ser la figura requerida para incorporarse a una eventual "unidad" y así encender la ilusión de un triunfo ante Mauricio Macri en primera vuelta en las elecciones 2019.



Primero fue Alberto Fernández, el candidato presidencial ungido por Cristina Kirchner, quien le pidió al líder del Frente Renovador sumarse al armado kirchnerista para dividir al peronismo Federal.







Y esta mañana fue Agustín Rossi, quien insistió con la invitación. "Desearía que Sergio nos acompañe y poder compartir este momento de la vida política argentina y transitarlo por la misma vereda. Como diría él 'por la misma avenida'", afirmó con humor en FM Futurock.



"La avenida del medio", es la frase con la que el tigrense suele referirse al espacio que busca transitar para alejarse de la grieta que plantea el kirchnerismo junto con el macrismo.



El miércoles por la tarde, Massa posó junto a sus compañeros de Alternativa Federal Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto, luego del rechazo de Roberto Lavagna.



Aunque el precandidato presidencial de Consenso 19, planteó este jueves por la mañana que el diálogo con el peronismo Federal sigue abierto.



Rossi planteó también la posibilidad de incorporar al ex ministro de Economía de Néstor Kirchner al armado electoral K.



"La atomización no es buena, aspiramos a una fotografía de la oposición lo más amplia posible, donde los compañeros de Alternativa Federal, Roberto Lavagna incluido, podamos participar de forma conjunta", EXPRESÓ.



El jefe de bancada del kirchnerismo en Diputados cree que "la unidad de la oposición pondría la posibilidad en el escenario de ganar en primera vuelta".





Desde La Cámpora, también dieron el visto bueno para una negociación con el dirigente que más criticaron tras su salida del Gabinete de Cristina Kirchner y su enfrentamiento electoral en 2013.



Andrés "Cuervo" Larroque dijo que "no sería una locura" que Alberto Fernández o Cristina Kirchner se sienten a tomar un café Massa.



El diputado y dirigente camporista se ilusionó con unas PASO entre Massa y Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.



"Se está charlando bien con Sergio en búsqueda de la unidad", concluyó Larroque.