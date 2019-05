Las familias necesitan ingresos de $29.493 para no caer en la pobreza Jueves, 23 de mayo de 2019 El reporte de abril del INDEC también precisa que para no ser indigente se requiere $11.844. En la comparación interanual, la Canasta Básica acumula un incremento del 61,5%.

La Ca­nas­ta Bá­si­ca To­tal (CBT) que de­fi­ne el ni­vel de po­bre­za au­men­tó 2,6% en abril, y la Ali­men­ta­ria (CBA) que re­fle­ja la si­tua­ción de in­di­gen­cia se in­cre­men­tó 1,8%, se­gún in­for­mó ayer el Ins­ti­tu­to de Na­cio­nal Es­ta­dís­ti­cas y Cen­so (IN­DEC).

Es así que una fa­mi­lia ti­po de­bió te­ner en abril in­gre­sos su­pe­rio­res a 29.493,65 pe­sos pa­ra no ser con­si­de­ra­da po­bre.

Ese nú­cleo de­bió su­pe­rar los 11.844,84 men­sua­les pa­ra no ser ca­ta­lo­ga­da co­mo in­di­gen­te.

En los úl­ti­mos do­ce me­ses la ca­nas­ta bá­si­ca to­tal acu­mu­la un au­men­to del 61,5% y la ali­men­ta­ria un 66,1%, am­bas por en­ci­ma del al­za del cos­to de vi­da del 55,8% en ese pe­rí­o­do.

En el pri­mer cua­tri­mes­tre del año, la ca­nas­ta ali­men­ta­ria au­men­tó 16,5%, mien­tras la ca­nas­ta bá­si­ca to­tal re­gis­tra un in­cre­men­to del 15,6% en el mis­mo pe­rí­o­do, ca­si en el mis­mo ni­vel que la evo­lu­ción del Índi­ce de Pre­cios al Con­su­mi­dor (IPC), en el mis­mo pe­rí­o­do.

Pa­ra una fa­mi­lia ti­po de tres miem­bros el cos­to de la CBT fue de 23.480 pe­sos y la ali­men­ta­ria de 9.429 pe­sos, mien­tras que pa­ra un ho­gar com­pues­to por cin­co in­te­gran­tes la CBT pa­só a cos­tar en abril 31.020 pe­sos y la ali­men­ta­ria 12.458 pe­sos.

La Ca­nas­ta Bá­si­ca Ali­men­ta­ria se de­ter­mi­na to­man­do en cuen­ta los re­que­ri­mien­tos nor­ma­ti­vos ki­lo­ca­ló­ri­cos y pro­tei­cos im­pres­cin­di­bles pa­ra que un va­rón adul­to, en­tre 30 y 60 años, de ac­ti­vi­dad mo­de­ra­da cu­bra du­ran­te un mes esas ne­ce­si­da­des.

De acuer­do a lo pre­ci­sa­do por el IN­DEC, se se­lec­cio­na­ron los ali­men­tos y las can­ti­da­des en fun­ción de los há­bi­tos de con­su­mo de la po­bla­ción a par­tir de la in­for­ma­ción pro­vis­ta por la En­cues­ta de In­gre­sos y Gas­tos de los Ho­ga­res (EIGH).

Da­do que los re­que­ri­mien­tos nu­tri­cio­na­les son di­fe­ren­tes se­gún la edad, el se­xo y la ac­ti­vi­dad de las per­so­nas, es ne­ce­sa­rio ha­cer una ade­cua­ción que re­fle­je las ca­rac­te­rís­ti­cas de ca­da miem­bro de un ho­gar en re­la­ción a sus ne­ce­si­da­des nu­tri­cio­na­les.

Pa­ra ello se to­ma co­mo uni­dad de re­fe­ren­cia el re­que­ri­mien­to ener­gé­ti­co (2.750 ki­lo­ca­lo­rí­as) del va­rón adul­to y se es­ta­ble­cen re­la­cio­nes en fun­ción al se­xo y la edad de las per­so­nas.



DESTA6—



In­fla­ción NEA

Dí­as atrás, el pro­pio IN­DEC di­fun­dió las ci­fras del Índi­ce de Pre­cios al Con­su­mi­dor (IPC): la in­fla­ción de abril fue del 3,4% y el al­za del cos­to de vi­da as­cien­de a un 55,8% en los úl­ti­mos 12 me­ses en to­da Ar­gen­ti­na.

En el Nor­des­te del pa­ís (Corrientes-­Chaco-­ For­mo­sa y Mi­sio­nes) la in­fla­ción lle­gó al 3,5% y re­pre­sen­tó un sig­ni­fi­ca­ti­vo des­cen­so en com­pa­ra­ción con mar­zo (5,1%) y fe­bre­ro (4,5%). En tan­to, los da­tos pu­sie­ron por de­ba­jo a ene­ro (3,4%) y di­ciem­bre del 2018 (2,5%).

Los ru­bros que re­gis­tra­ron ma­yor in­cre­men­to con res­pec­to al mes an­te­rior fue­ron: res­tau­ran­tes y ho­te­les (6,1%); equi­pa­mien­to y man­te­ni­mien­to del ho­gar (5,1%); edu­ca­ción (4,9%); sa­lud (4,3 %); pren­das de ves­tir y cal­za­do (4,2%); ali­men­tos y be­bi­das no al­co­hó­li­cas (3,6%).

Las va­ria­cio­nes con res­pec­to a di­ciem­bre de 2018 fue del 17,7% y es la más al­ta del pa­ís en com­pa­ra­ción a re­gio­nes co­mo Cu­yo (15,3%), Pa­ta­go­nia (14,6%), No­ro­es­te (16,9%), Pam­pe­a­na (15,5%) y Gran Bue­nos Ai­res (15,5%).



Nue­va ca­í­da en la

ac­ti­vi­dad eco­nó­mi­ca

La ac­ti­vi­dad eco­nó­mi­ca se de­rrum­bó 6,8% en mar­zo en for­ma in­te­ra­nual, acu­mu­ló su un­dé­ci­ma ca­í­da men­sual con­se­cu­ti­va y ce­rró el pri­mer tri­mes­tre del año con una con­trac­ción del 5,7%, in­for­mó hoy el IN­DEC.

Se­gún las ci­fras del Es­ti­ma­dor Men­sual de Ac­ti­vi­dad Eco­nó­mi­ca (E­MA­E), en mar­zo úl­ti­mo res­pec­to de fe­bre­ro el in­di­ca­dor re­gis­tró una ca­í­da del 1,3%.

El in­di­ca­dor de­ses­ta­cio­na­li­za­do vol­vió así a te­ner una va­ria­ción ne­ga­ti­va con­tra el mes an­te­rior, des­pués de tres me­ses de nú­me­ros po­si­ti­vos.

Los on­ce me­ses de ca­í­da con­se­cu­ti­va de la ac­ti­vi­dad con­tra­di­cen los pro­nós­ti­cos del Pa­la­cio de Ha­cien­da.