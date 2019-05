Jóvenes destrozaron a golpes el busto de Valentín Haüy

Jueves, 23 de mayo de 2019

Dos chicos destruyeron a golpes el busto de Valentín Haüy existente en plaza Torrent de nuestra ciudad, ubicado precisamente frente al instituto que lleva su nombre y en donde se atiende a personas con discapacidad visual. El director de la entidad, Ricardo Núñez denunció el hecho, lamentando la situación y reclamando su esclarecimiento.





El vandálico hecho sucedió en momentos que los feriantes que realizan todos los miércoles sus ventas francas en ese paseo público se estaban instalando sin que pudieran hacer nada ante el violento accionar de estos jóvenes que por alguna extraña motivación actuaron así.



Ocasionales vecinos y transeúntes demandaron más seguridad en el paseo dado que coincidieron en afirmar “es lugar de reunión de muchos jóvenes y no tanto, para consumir sustancias toxicas”.



Nuñez, en este sentidodestacó que “muchos vieron a los chicos pero no se los pudo identificar. Esto fue un acto vandálico sin sentidos que nos pinta como sociedad, mostrándonos que estamos muy mal porque venir a destruir el busto de una personalidad que aportó tanto a la gente con discapacidad visual en el mundo”.



Enfatizó que “además “Haüy es emblema de nuestra institución y seguramente estos chicos ni lo deben conocer porque sino no habrían hecho lo que hicieron, todo esto es una brutalidad inimaginable y nos hacer dudar donde estamos parados como sociedad”.