En acto de ECO, Valdés destacó la visión de cuidar el salario ante la inflación

Jueves, 23 de mayo de 2019

El gobernador participó de actividades oficiales y proselitistas de Encuentro por Corrientes y puso énfasis en los anuncios salariales. Dijo que son posibles porque “el Estado va teniendo la espalda más ancha”. Habló de una “apuesta revolucionaria en el campo”. Afirmó que tiene visión a futuro y pidió el voto por legisladores que acompañen su gestión.







El gobernador Gustavo Valdés encabezó en la ciudad de Esquina un acto de Encuentro por Corrientes (ECO) tras el último anuncio de aumento salarial para empleados activos y pasivos dependientes de la Provincia. Allí sostuvo que la medida la tomó “para que no perdamos ante la inflación” y afirmó que es posible porque “el Estado va teniendo la espalda más ancha”. Tras repasar el plan “desarrollista” de su gestión provincial, dijo que “la única forma de combatir la pobreza es crear riqueza”.

El martes a la mañana se anunció un nuevo porcentaje de suba de sueldos en el marco de la política salarial del Gobierno provincial para 2019, consistente en un 5% en la asignación de clase para todas las categorías, acumulando así un 17% de incremento en el año, más un nuevo aumento de la asignación por hijo, que ahora pasará de $ 1.500 a $ 2.500.

Mientras el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini daba los detalles del este aumento, el gobernador arribó a Goya para iniciar una nueva recorrida por el interior provincial con actos oficiales. Inauguró un centro de salud, una casa para tratamiento de adicciones y una estación de energía eléctrica. Luego pasó por el municipio de San Isidro, donde entregó herramientas a emprendedores e inspeccionó obras provinciales en ejecución, al igual que en Esquina, donde culminó la jornada con un acto de ECO con vistas a las elecciones del 2 de junio.

El mandatario eligió el acto de la alianza para referirse al anticipo del aumento salarial. Desde el escenario y ante la militancia de los 25 partidos que integran el frente oficialista dijo: “Decidimos adelantar el aumento para equiparar los salarios provinciales con la inflación. Eso es tener visión para poder soportar este tipo de crisis”.

“Pero también tomamos otra decisión para ir progresando a medida que el Estado va teniendo la espalda más ancha”, dijo en referencia sobre el aumento de “casi 70 por ciento” de lo que “pagamos por cada uno de los hijos de los empleados públicos”. Y sostuvo que “eso es tener visión para que no perdamos ante la inflación y vamos seguir pagando en término”.



Combatir la pobreza

Más allá de la coyuntura económica del país, Valdés planteó: “Tenemos que tener una visión desarrollista, porque la única forma de combatir la pobreza es crear riqueza y nosotros tenemos que generar las condiciones estructurales en la provincia para eso”.

El gobernador sostuvo que su gestión tiene una “apuesta revolucionaria en el campo”, al afirmar que “estamos haciendo una revolución en caminos y puertos para que nuestros productores puedan exportar desde nuestro territorio sin pasar por Buenos Aires”. En este marco, aseguró que “vamos a hacer la ruta 126, que une Esquina con Sauce y Curuzú Cuatiá”.

“Esto es tener visión de futuro y para eso necesitamos diputados y senadores que acompañen”, planteó Valdés. Y luego les dijo a los electores: “Yo quiero que me den fuerza en esta elección de medio tiempo para que nosotros digamos que estamos yendo por el buen rumbo o si tenemos que rectificarlo”.

Antes de la alocución de Valdés, el ministro de Desarrollo Social y candidato a senador, Diógenes González, señaló que “el trabajo de un legislador oficialista es llevarle iniciativas y darle herramientas al gobernador”. En ese sentido recordó que “el año pasado se aprobó con dos tercios un presupuesto con la autorización de créditos para obras y equipamiento tecnológico para llevar adelante a la provincia” con el liderazgo de Valdés.

“Nuestro compromiso es conformar un equipo de mujeres y hombres con experiencia de gestión para acompañar al gobernador por la senda del progreso”, manifestó González.