Marcha atrás de Conmebol: Tigre podrá jugar Copas Jueves, 23 de mayo de 2019 Postergarán la medida para las competencias de 2021 “para no dejar en evidencia los problemas” de las asociaciones que no actualizaron sus torneos. El comunicado.



Luego de las idas y vueltas, los reclamos, las cartas y el pedido de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Conmebol dio marcha atrás sobre su decisión de permitir solo a clubes de Primera división en las copas internacionales que se disputarán en 2020.



De esta manera, los equipos que jueguen en el ascenso (o hayan descendido), podrán jugar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2020. Tal es el caso de Tigre, club argentino que se vio muy perjudicado por la nueva medida que anunció la Confederación Sudamericana esta misma semana.



El Matador de Victoria, Buenos Aires, se ganó en buena ley, según las reglamentaciones de la AFA y Superliga, la clasificación a la Sudamericana 2020, pero le comunicaron que no podría participar en ella por haber descendido recientemente a la segunda categoría del fútbol argentino (B Nacional).



Además, a Tigre también le informaron que no podría acceder directamente a la fase de grupos de la Libertadores 2020 en caso de que gane la Copa de la Superliga, torneo que otorga dicho cupo por reglamento.



La Conmebol dejará para la temporada 2021 la prohibición que señala que equipos que hayan descendido en sus torneos locales no pueden jugar certámenes internacionales, tal como puede ser el caso de Tigre en caso que se adjudique la Copa de la Superliga.



La AFA decidió mantener la postura de darle el pase a Tigre si gana la Copa de la Superliga, por lo que ahora Conmebol dijo que “las asociaciones no actualizaron sus torneos y para no dejar en evidencia sus problemas, pasamos esta modificación que se informó ayer para el año 2021″.



Comunicado oficial:



Para el año de 2020, los criteros de elegibilidad de los clubes para las competiciones en referencia son:



a) Haber calificado para la competición por mérito deportivo;

b) No estar cumpliendo una sanción o suspensión que a criterio de la CONMEBOL lo imposibilite de participar en la CONMEBOL Libertadores y/o CONMEBOL Sudamericana;

c) Haber obtenido la Licencia de Clubes de la CONMEBOL expedida por su Asociación Miembro;

d) Remitir en tiempo y forma la Carta de Conformidad y Compromiso.