Qatar 2022 se jugará con 32 selecciones

Jueves, 23 de mayo de 2019

Gianni Infantino era uno de los principales impulsores en ampliar a 48 los países participantes pero por cuestiones de tiempo y logística tendrá que esperar otros cuatro años.





La FIFA, que deseaba celebrar el Mundial de Qatar-2022 con una ampliación a 48 equipos, anunció este miércoles que renunciaba a la idea y que la cita en el pequeño Estado del Golfo tendrá 32 países participantes.



El organismo, que en mayo había presentado un estudio de viabilidad y que había incluido en el orden del día de su próximo congreso en París en junio la votación de esta ampliación, admitió que “en las circunstancias actuales, semejante propuesta no puede llevarse a cabo”.



La ampliación de los 32 equipos actuales a los 48 deseados por la FIFA implicaba pasar de 64 partidos a 80, lo que hacía muy previsible el tener que organizar partidos del Mundial en algún país vecino de Qatar, algo que actualmente es difícil por el contexto político de esa zona.





En junio de 2017 Qatar fue objeto de un embargo diplomático y económico por parte de Arabia Saudita, la gran potencia de la zona, y sus principales aliados nacionales, que acusaron a Doha de apoyar a grupos islamistas radicales y le reprochan su acercamiento a Irán, el gran rival de Ryad.



“Tras un proceso de consulta exhaustivo e integral con la participación de todas las partes interesadas relevantes, se llegó a la conclusión de que, en las circunstancias actuales, tal propuesta no podía hacerse ahora“, explicó la FIFA en un comunicado.



El organismo añadió que estudió de nuevo con la organización qatarí el celebrar el torneo de 48 equipos íntegramente en territorio de Qatar reduciendo “ciertos requisitos clave de la FIFA”, pero se llegó a la conclusión de que “debido a la etapa avanzada de los preparativos y la necesidad de una evaluación detallada del posible impacto logístico en el país anfitrión, se requeriría más tiempo y no se podría tomar una decisión antes de la fecha límite de junio“.



“Por lo tanto, se decidió no seguir adelante con esta opción, por lo que el Mundial de Qatar-2022 seguirá la planificación original con 32 equipos y no se presentará ninguna propuesta en el próximo congreso de la FIFA el 5 de junio”, concluyó el rector del fútbol mundial.



El Mundial de 48 equipos se disputará por primera vez en 2026, en una edición que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.