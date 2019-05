Ganaron un torneo de Squash y el premio fue un vibradror

Jueves, 23 de mayo de 2019

Las campeonas hicieron la denuncia por los obsequios sexistas y los organizadores pidieron disculpas. La igualdad en el deporte por ahora es una utopía.



Un torneo de squash en Asturias que no habría tenido ninguna trascendencia internacional se convirtió en noticia en medios de todo el mundo y se viralizó en rede sociales pero no precisamente por algo positivo para destacar ni nada emotivo que haya llamado la atención de amantes del deporte, sino por un insólito premio para reconocer a las ganadoras que fue tomado como sexista y ofensivo para la mujer.





La campeona Elisabet Sadó Garriga, la subcampeona Olaya Fernández Lence, Marina Arraiza Miery Cristina Barandica Fernández (tercera y cuarta clasificadas) recibieron, además de un pequeño trofeo, dos cajas de cera depilatoria, una lima eléctrica para eliminar las durezas de los pies y un vibrador. Esta situación generó sorpresa e indignación en las competidoras, y mucho más si se tiene en cuenta que en el rubro masculino no existió ningún “regalo” de ese tipo.



Las ganadoras hicieron una denuncia ante la Federación de Squash del Principado de Asturias donde se quejaron “por unos obsequios sexistas y fuera de lugar” y el revuelo fue de tal magnitud que provocó tres dimisiones en el club organizador, que se plantea su disolución tras la polémica, y en la federación de squash.



El torneo fue organizado por el Club Squash Oviedo, que admite en un comunicado que los obsequios “fueron inapropiados y nunca debieron ser entregados”.



A sus 37 años, tras más de 15 como profesional, Sadó ha sido número uno del mundo y siete veces campeona de España. “Me gustaría que esto sirviera para que no pase nunca más y para que se tenga en cuenta que el deporte no es, ni de lejos, tan igualitario como la gente cree”, declaró en diálogo con El País sobre una cuestión que no conoce fronteras ni distingue disciplinas.