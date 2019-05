Centurión y su futuro: “Mi decisión es irme afuera” Jueves, 23 de mayo de 2019 El futbolista no seguirá en Racing y pese a los ofrecimientos de dos equipos argentinos, es muy probable que continúe su carrera en México. ¿Será dirigido por La Volpe?

Hace tiempo que el futuro de Ricardo Centurión está lejos de Racing desde aquella pelea con Eduardo Coudet en el Monumental y las polémicas declaraciones posteriores. El volante reveló que lo más probable es que siga su carrera en México.



“Mi decisión es irme afuera y lo más cercano es México”, reveló Centurión en una entrevista en el programa 90 Minutos de Fox Sports. Ricky agregó además que uno de los equipos en los que podría jugar la próxima temporada es en el Toluca de Ricardo La Volpe.



Por otra parte, Centurión reconoció que hubo llamados de distintos clubes del fútbol argentino. Rosario Central y Lanús fueron los que se contactaron con su representante, aunque el Granate fue más insistente por los llamados de Luis Zubeldía, quien hizo debutar al futbolista en Racing.



“Zubeldía me llamó para jugar en Lanús, le agradecí, pero mi decisión era irme afuera. También le agradecí a Cocca. Siempre es bueno que te llamen”, reconoció.



Acerca de su falta de ritmo de competencia por haber estado entrenando con la reserva en los últimos meses, Centurión afirmó estar bien físicamente: “Gracias a Dios tengo un físico privilegiado, así que no tengo problemas”, dijo sobre la adaptación a un nuevo equipo.



Sobre Racing y la participación en la Copa Superliga, el futbolista expresó que vio a un equipo cansado con varias molestias físicas y no llegaron completos a esta competencia. Pero Racing está bien y seguirá dándole alegrías a la gente”, completó.