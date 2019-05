Alberto Fernández invitó a Massa a integrar el espacio que encabeza con Cristina Miércoles, 22 de mayo de 2019 El precandidato a presidente llamó al líder del Frente Renovador para que se incorpore al espacio político que encabeza junto a la ex presidenta.



El precandidato a presidente Alberto Fernández invitó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, a integrar el espacio político que encabeza junto a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien lo acompaña en la fórmula como precandidata a vicepresidenta.



"Hablé esta mañana con Massa y quiero que se incorpore a este espacio. Está muy preparado", consideró Fernández en una entrevista radial con los periodistas Reynaldo Sietecase y Ernesto Tenembaum.



El ex jefe de Gabinete dialogó con el líder del Frente Renovador antes de que se reúna con gobernadores de Córdoba y Salta, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey; el senador Miguel Pichetto, y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna para buscar definiciones políticas de cara a las PASO y a las elecciones generales de octubre.



La cumbre fue planteada para resolver si Alternativa Federal definirá a sus candidatos a través de las PASO o por consenso, luego de que el pasado sábado la ex presidenta confirmara que será candidata a vicepresidenta en una fórmula junto al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.



Un día después del anuncio de la ex mandataria, Massa valoró el "gesto" de Cristina, pero reafirmó su precandidatura a presidente.