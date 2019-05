Procesaron con prisión preventiva a "El Cachila"

Miércoles, 22 de mayo de 2019

Para el fiscal, el único detenido por el caso estuvo presente "antes, durante y después" del homicidio. Sospecha que el móvil del crimen fue probablemente "sexual".





En los últimos días la causa por el crimen de Lola Chomnalez, la adolescente de 14 años asesinada en el balneario uruguayo de Barra de Valizas en diciembre del 2014, tuvo novedades. Es que la investigación se reactivó y el fiscal decidió detener a uno de quienes fueron acusados en un primer momento pero luego se lo dejó en libertad.



Se trata del hombre apodado “El Cachila” de 33 años. En las últimas horas, la jueza de la causa, Rossana Ortega Montero decidió procesar al acusado con prisión preventiva.



Para el fiscal Jorge Vaz, el acusado estuvo presente “antes, durante y después del homicidio”.





El fiscal también sostuvo que, de acuerdo a los datos obtenidos en la investigación, el acusado y su o sus cómplices obligaron a la víctima a salir de la playa con dirección a la zona boscosa detrás de los médanos, "probablemente con un móvil sexual".



De la misma requisitoria se desprende que el detenido tiene una personalidad con tendencia "a la mitomanía", a "irritarse fácilmente y perder el control de sus impulsos", y un patrón de "desprecio y violación de los derechos de los demás".



Además, el fiscal expuso que durante el proceso de diagnóstico surgieron contradicciones y gran distancia afectiva" del acusado "desplazando la responsabilidad del episodio acontecido a la adolescente a artesanos de la zona".



El hombre apresado tras ser indagado por el fiscal Vaz admitió que se cruzó con la víctima en la playa el 28 de diciembre del 2014 y le ofreció "una estampita", pero que luego ella se sintió "mareada" y que al auxiliarla descubrió que "no tenía pulso", se asustó y se fue.





El abogado de la familia Chomnalez, Juan Williman, dijo que el imputado, si bien en declaraciones anteriores aportó su versión de los hechos, al ser indagado "tuvo una actitud restrictiva para hablar del episodio".



Sin embargo, Yésica Biquez, abogada defensora de "El Cachila", sostuvo en declaraciones a la prensa local que no se produjeron nuevas pruebas y que está convencida de que el sospechoso es inocente.



"El Cachila" fue demorado ayer a la tarde tras ser nuevamente indagado por el fiscal Vaz, en una diligencia de la que también participó una perito semióloga.



Entre otras cosas, "la perito logró determinar que el sospechoso, cuando hablaba de cosas que no le generaban preocupación tenia un lenguaje no verbal cómodo y cuando se le preguntaron cosas relativas al homicidio tenia gestos restrictivos, hacia ademanes, y movimientos corporales. Eso complicó su situación", explicó ayer el fiscal a la prensa uruguaya.