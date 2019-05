El PJ Federal confirmó que no se rompe y sigue lejos del peronismo K Miércoles, 22 de mayo de 2019 Se vieron Schiaretti, Massa, Urtubey y Pichetto Interrogatorio al tigrense, llamado a gobernadores y la silla vacía de Lavagna.





Siempre puntual, Miguel Angel Pichetto fue el primero en llegar. Lo recibió el anfitrión, Sergio Massa, que ofreció su casa para la cena donde, tras meses sin verse todos juntos, volvieron a juntarse los cuatro fundadores de Alternativa Federal (AF).



El cordobés Juan Schiaretti, que por la tarde pasó por Casa Rosada y se vio con Mauricio Macri y canceló su presencia en la cena de FIAT para estar ahí, se sumó después. El último fue el salteño Juan Manuel Urtubey.



La cena del reencuentro -picada, asado y flan de postre- estuvo precedida por dos intrigas: la posición de Roberto Lavagna respecto a las PASO y las conversaciones que, según admitió, Massa mantuvo con distintos dirigentes del peronismo K.





"Hace días que no hablo con Alberto", dijo sobre Fernández, que fue su socio en 2013 y es, desde el sábado, candidato presidencial K, con Cristina Kirchner sentada en el sidecar de la boleta.



Massa fue sometido a un interrogatorio, aceptó las preguntas y dio casi un informe de sus contactos con el mundo K. Contó que José Luis Gioja le pidió una reunión al Frente Renovador, que también lo convocaron desde el PJ bonaerense y que tiene pendiente charlas con gobernadores.



Fue más explícito y relató lo que le ofreció el kirchnerismo para que se sume a un acuerdo de unidad pan peronista y contó cuál fue su respuesta.



El acuerdo, ratificado por los cuatro, es simple: Alternativa Federal sigue en pie, no habrá pactos individuales, grandes o chicos, sino que cualquier decisión que se tome se hará en bloque.



"Lo que se haga lo haremos todos juntos", sintetizó un participante.​



Durante la cena, se sumaron participantes a distancia: llamaron por teléfono a algunos gobernadores que suelen participar de las reuniones de AF pero que ahora piden que se les respete la "neutralidad" hasta que pasen las elecciones en sus provincias.



Para Alternativa Federal fue un golpe inesperado que el sábado seis gobernadores de ese espacio hayan apoyado, en público, la entronización de Alberto F.



En otro tramo, se habló de Roberto Lavagna y sus condiciones para sumarse a AF: que haya una fórmula de consenso, posición que no comparten los demás precandidatos y que el cordobés considera electoralmente perjudicial. Esto Schiaretti lo sabía pues se reunió con Lavagna en la tarde del martes y allí, se notificó del punto de vista del economista.



- Basta viejo, miren estos números: yo mido igual que Lavagna y no pongo condiciones, se quejó Urtubey.



A esa hora, los comensales sabían no solo que Roberto Lavagna no participaría de la cena sino que estaba más afuera que adentro de AF. Tampoco llegó otro invitado que está, hasta el viernes, en el exterior y al que tantean para que sea el candidato en la provincia de Buenos Aires. Francisco De Narváez.



Schiaretti se enfocará en ordenar el esquema de los gobernadores, La intención es conformar un bloque de respaldo a los candidatos de AF donde estén Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Casas (La Rioja), Omar Gutiérrez (Neuquén) y, entre otros, Hugo Passalacqua (Misiones). Pichetto intercedería ante Alberto Weretilneck, de Rio Negro.



A la espera de lo que ocurra en la Convención, habrá gestiones con la UCR para explotar la posibilidad de acuerdos de listas con Alfredo Cornejo y Martín Lousteau



"Schiaretti vuelve a ser el macho alfa", graficó un comensal.