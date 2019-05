Persisten las lluvias y hay alerta ante la crecida del Riachuelo

Miércoles, 22 de mayo de 2019

La zona rural de Itatí volvió a registrar precipitaciones y se extienden los sectores anegados. La acumulación de agua puede afectar el cauce lindero a San Luis del Palmar.







El pronóstico extendido para Corrientes es poco alentador al menos hasta mañana, situación que moviliza a los habitantes de interior provincial luego de varios días de precipitaciones y un registro de lluvias que ya causó problemas en algunas zonas rurales.

El departamento de Itatí aparece como el punto más vulnerable luego de los más de 200 milímetros registrados el pasado domingo, lo que dejó un saldo de varias familias evacuadas y un vasto sector anegado.

Ayer, en esa zona volvieron a registrarse lluvias, aunque de menor intensidad. De igual modo, ante tanta agua acumulada, complicaron la situación.

“El mal tiempo y la persistencia de llovizna complican el panorama, aunque la situación está controlada”, comentó el director de Defensa Civil de la Provincia, Eulogio Márquez, y agregó que “hay ocho familias evacuadas en la capilla San Blas, del paraje La Palmira, tres en otra zona del departamento Itatí y una importante cantidad de familias afectadas, que se negaron a salir de sus casas pero son asistidas y sus situaciones están permanentemente monitoreadas”.

Esta situación adversa no es ajena para el resto de la provincia, ya que, según el informe del mismo funcionario, en Santo Tomé cayeron 97 milímetros y en Ituzaingó, 85 milímetros. Hasta ayer no había reportes de problemas con evacuaciones e inundaciones”.



Altura de los ríos

El inédito registro de lluvias no es el único inconveniente al que se enfrentan los pobladores del interior provincial. La acumulación de agua obligó en las últimas horas a poner la atención además en los ríos ante un inminente aumento del nivel, principalmente en cauces internos.

Al respecto, Márquez hizo referencia a la costa del río Uruguay, aclarando que “Paso de los Libres comenzó a salir del alerta por la baja del nivel del agua, así como el Paraguay y el Paraná”.

Sin embargo, alertó sobre lo que pueda ocurrir con el Riachuelo, dado que la abundante agua caída en el departamento de Itatí, sigue su curso hacia ese canal, por lo que se mantienen todas las fuerzas en alerta ante cualquier contingencia.

Por su parte, el funcionario provincial afirmó que las condiciones del tiempo tienden a mejorar hacia el jueves, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo que representa cierto alivio para la castigada zona de Itatí, aunque volvió a mostrar su preocupación teniendo en cuenta que se estima que en las próximas 48 horas, llegará al Riachuelo el grueso del agua de Itatí, lo que puede generar inconvenientes en San Luis del Palmar y zonas aledañas, aunque todo dependerá de la velocidad de escurrimiento.



Tareas de asistencia

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia entregó recursos a familias afectadas por las lluvias en el departamento de Itatí.





Llegaron a esa localidad módulos alimentarios y se llevaron a cabo relevamientos de los daños ocasionados y necesidades. Del mismo modo, se asistió con frazadas y colchones a familias evacuadas en la capilla San Blas, del paraje La Palmira. También se envió asistencia de módulos alimentarios y frazadas a familias damnificadas de Ramada Paso.