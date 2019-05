El Gobierno anunció ayer los aumentos para estatales provinciales

Miércoles, 22 de mayo de 2019

El gobernador Gustavo Valdés dispuso una nueva actualización salarial para activos y pasivos provinciales y el ministro Rivas Piasentini fue el encargado de detallar las medidas. Las subas implican una inversión de unos $ 520 millones anuales.





El gobernador Gustavo Valdés resolvió el adelantamiento a mayo del tramo previsto para julio de la recomposición definida en la política salarial para la administración pública provincial, con alcance a jubilados y pensionados del sistema previsional de Corrientes. La definición fue comunicada ayer por el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini. De acuerdo con las medidas anunciadas, se marca un incremento de los salarios familiares hasta un 80%.

“El gobernador ha sido muy claro: instruyó para que vayamos analizando mes a mes la evolución de los recursos, sobre todo teniendo en cuenta si más adelante existe alguna posibilidad de tener correcciones salariales de otras características”, dijo el ministro Rivas Piasentini al dar a conocer las subas del salario.

Con estas medidas, el Gobierno provincial eleva la inversión salarial anual en alrededor de $ 520 millones. “Es una inversión muy significativa en un momento donde los recursos son escasos, pero entendemos que generando un acompañamiento salarial lo que estamos haciendo es fortalecer el desarrollo de las economías locales”, afirmó el funcionario.

Entre otros alcances, son incrementos de hasta el 80% en asignaciones familiares y, por otra parte, de un acumulado del 17% anual con la ejecución de los dos tramos de aumentos otorgados durante los primeros cinco meses del año, efectuados en marzo y mayo.

“La recuperación del salario es uno de los objetivos prioritarios que tiene el señor gobernador, tanto del sector activo como el pasivo”, dijo el ministro de Hacienda, al tiempo que detalló que por eso “se avanzó en esta decisión a través del decreto 1266 en el cual se plantea un adelantamiento de lo que estaba previsto para el mes de julio próximo a mayo y estas medidas se van a aplicar a partir de este mes”.

Por otro lado, informó que “a través del decreto 1267 se decidió una corrección de la asignación por hijo y de la asignación por hijo discapacitado”.

Rivas Piasentini aclaró que “todas las medidas que impactan en el sector activo tienen su correlato en el sector pasivo, es decir al beneficiario del Instituto de Previsión Social (IPS). Este es un esfuerzo muy significativo desde el punto de vista financiero de la Provincia y que se aplicará este mismo mes”.



Detalles de la mejora salarial

Según lo resuelto por el gobernador Valdés y diseñado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, para el sector docente, las medidas se tratan de $183 de blanqueo al básico y, además, un incremento de $ 200 al Fondo Compensador Docente provincial, siguiendo criterio Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

En el sector de la administración central (no incluye docentes ni Seguridad), se otorgó un aumento del 5% de la asignación de clase en todas las categorías. Además, $ 300 netos de bolsillo al concepto 134 para la escala única de remuneraciones. Los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad recibirán una mejora del 5% al valor del básico. En Seguridad, el aumento es del 5% en el valor punto. Además, se incrementa 5% al mínimo garantizado. Los trabajadores del sector Salud Pública recibirán un aumento del 6% de las guardias médicas y becas residentes.



Asignaciones familiares

Se aumentan las asignaciones familiares por Decreto 1267, por lo cual desde este mes la asignación por hijo pasa de $ 1.500 a $ 2.500, significando un incremento del 67%. Y la asignación por hijo discapacitado pasa de $ 2.500 a $ 4.500, significando un incremento del 80%.



Recibo Digital Único

“Hasta el mes de abril hubo tres recibos de sueldos por cada agente de la administración pública provincial activa, el del haber mensual, y los adicionales de $ 5.500 y $ 1.000. Ambos plus se van a continuar pagando con la modalidad normal, habitual, y la misma frecuencia que hasta ahora, con la única diferencia de que el recibo digital de este mes será uno solo con la información de los tres pagos”, adelantó el ministro Rivas Piasentini.

El ministro aclaró que “de esta manera se salen de algunas dudas que se planteaban, como si estos plus servían para las jubilaciones, o si iban a continuar o no”.



Medidas

• Sector docente (Decreto Nº 1266), desde mayo: blanqueo al básico de $ 183. Incremento de $ 200 al Fondo Compensador Docente, siguiendo criterio Fonid (hasta dos cargos).



• Administración central (no incluye a los docentes ni a Seguridad), desde mayo: aumento del 5% de la asignación de clase en todas las categorías. Además, $ 300 netos de bolsillo al concepto 134 para la escala única de remuneraciones.



• Vialidad Provincial, desde mayo: aumenta del 5% el valor básico.



• Sector Seguridad, desde mayo: aumento del 5% el valor punto. Además, se incrementa 5% al mínimo garantizado.



• Sector Salud pública, desde mayo: Aumento del 6% de las guardias médicas y becas residentes.



• Asignaciones familiares (Decreto Nº 1267), desde mayo: Asignación por hijo pasa de $ 1.500 a $ 2.500; un incremento del 67%. Asignación por hijo discapacitado, pasa de $ 2.500 a $ 4.500, un incremento del 80%.