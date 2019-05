El acuerdo de compensación de energía con la Nación sostendrá la tarifa social

Miércoles, 22 de mayo de 2019

Desde el inicio de su gestión, el gobernador Gustavo Valdés viene trabajando con la Nación en distintos reclamos históricos de la Provincia. Esta persistencia del mandatario correntino logró resultados y uno de los aspectos centrales es la energía.





Ya en enero pasado, el Gobierno consiguió que Corrientes se beneficie desde ese mes con un 20% de descuento en el pago al mercado mayorista por la energía consumida mensualmente en concepto de regalías, por el aporte al mercado energético nacional, y el impacto social, económico y ambiental que ocasionó la construcción de la represa Yacyretá.

Ahora, Valdés confirmó que están avanzadas las negociaciones con la Nación para lograr un acuerdo de compensación de deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), lo que permitirá más recursos para la Provincia que se verán reflejados no solo en obras y mejor calidad de energía, sino también en acentuar algo que ya es absorbido por los recursos reclamados oportunamente, como es la tarifa social de luz.

Las declaraciones de Valdés fueron ayer en el marco de la inauguración de la estación transformadora de 33 kV en la ciudad de Goya.

“Esto lo podemos hacer porque defendemos lo que es de los correntinos y nosotros generamos energía eléctrica a partir de Salto Grande y Yacyretá”, dijo el gobernador en la oportunidad.

En este sentido, aseguró: “Estamos muy cerca de obtener un canje de energía por lo que producimos, lo que nos va a implicar un ingreso anual de 1.000 a 1.400 millones de pesos, de acuerdo con el valor de la energía y lo que se genera. Esto va a permitir a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) hacer más obras eléctricas como estas y las que estamos necesitando”.

Remarcó: “Con esos recursos también estamos absorbiendo la tarifa social de la electricidad”. Y entendió que “tenemos mucho por trabajar y defender” al afirmar que “de una vez por todas, tenemos que terminar con la deuda de Corrientes, pero también lo que nos debe Cammesa y el Estado nacional. Tenemos que poner blanco sobre negro y poner sobre la mesa lo que nos debemos mutuamente y alcanzar una relación con el Gobierno nacional que sea virtuosa para Corrientes en materia de energía”.

“Si no tenemos regularizada nuestra deuda con Cammesa, no podemos ingresar a incentivos eléctricos y de energías renovables que está generando la Nación”, explicó y agregó: “Hemos recuperado la posibilidad de tener regalías y esas regalías a nosotros nos permiten hacer obras de calidad y bajar mucho la pérdida que tenemos de energía eléctrica”.