Arturo Colombi condenado a 3 años de prisión Miércoles, 22 de mayo de 2019 El Tribunal Oral Penal 1 decidió condenar al ex gobernador radical Arturo Alejandro Colombi a la pena de tres años de prisión en suspenso. La misma pena recibieron Carlos Fagúndez y Billy Zampa. Los demás involucrados resultaron absueltos.





El Tribunal encontró culpables del delito de Peculado en concurso con el de Administración Fraudulenta al Estado a los ex funcionarios de Corrientes, el ex gobernador Arturo Colombi, el ex Secretario General de la Gobernación Carlos Fagúndez y al periodista y ex Subsecretario de Información Pública Billy Zampa en la causa conocida como Causa Publicidad, que tuvo al circuito publicitario de la Provincia como determinante en la resolución judicial condenatoria.





En tanto José María Roldan, Carlos Lezcano, Raul Alfredo Lértora, Héctor Horacio Herrero, Rufino Zacarías, Pedro Rafael Iván Florida, fueron absueltos de los delitos de los que se le acusaba.





Delitos por los que se los inculpaba:

1 El peculado y la administración fraudulenta (Colombi, Fagúndez y Zampa). 2. Negocios incompatibles con la función pública (Roldán y Lezcano). 3. Incumplimiento de los deberes de funcionario (Lértora, Herrero, Zacarías, Florida).



De éstos, sólo el primero fue acreditado para los jueces Ana del Carmen Figueredo (presidenta del debate), Ariel Azcona y Raúl Guerín (vocales). El delito consistió en desviar fondos públicos para financiar la campaña releecionista de Colombi, mediante la Agencia Corrientes.



La Agencia Corrientes, de Hernán González Moreno (muerto el 2 de octubre de 2009, a 48 horas del balotaje entre los primos Arturo y Ricardo Colombi), no sólo que sustituyó (en parte) las funciones a Información Pública sino que también orquestó la campaña del Frente de Todos, acreditaron los jueces, qu ele 28 de mayo darána conocer los fundamentos de la sentencia.