El Ajax ofertó por Pavón y Boca estaría dispuesto a venderlo Miércoles, 22 de mayo de 2019 Los holandeses ofrecieron 13 millones de euros por el delantero, que no seguiría en el club xeneize.



Al delantero de 23 años le queda poco tiempo en Boca. Si bien tiene hoy un presente muy alejado de los flashes, algunos clubes lo miran de reojo. En Boca, no solo perdió la titularidad a manos del colombiano Sebastián Villa, sino que además, cuando entra no cambia la ecuación. Por eso, desde la dirigencia ya tienen pensado venderlo.





Desde el Ajax habría llegado una oferta de 13 millones de dólares por el atacante, muy por debajo de lo que Boca lo cotizó. El delantero tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros y es el segundo que mejor cobra del plantel. Hoy podría irse por menos de la mitad.



Toda Pasión consultó algunas fuentes que no pudieron confirmar la oferta, pero no la desmintieron: precisaron que el último campeón de la Liga de Holanda lo está siguiendo. Es un futbolista que se adapta al perfil que buscan. En el AJax ya están los argentinos Nicolás Tagliafico, Lisandro Magallán y la flamante incorporación, Lisandro Martínez, que llegó a cambio de 7 millones de euros proveniente de Defensa y Justicia.



Meses atrás, Toda Pasión adelantó que el manager Nicolás Burdisso, había viajado a Europa con la misión de conseguirle club. Sin embargo no fue fácil: los equipos que se habían interesado en el joven de 23 años comenzaron a perder el entusiasmo por contratarlo a partir de la merma en su rendimiento.



La estrategia del manager fue despertar nuevamente el interés de Europa ofreciéndoles a un precio sumamente inferior al de la cláusula. Al parecer, el plan dio resultado.



La dirigencia quiere venderlo. Cuando se acordó la millonaria cláusula, pasó a ser el segundo mejor pago del plantel, detrás de Carlos Tevez. Sacarse de encima su oneroso contrato es el mayor argumento. Mientras tanto, Pavón continúa con el equipo tratando de encontrar su mejor nivel. Los buenos rendimientos de Villa, Zárate y Tevez, lo alejan de la chance de volver a ser a titular en lo que queda del semestre.



Devaluado, la que fuera la gran joya xeneize está con un pie fuera de Boca. Solo falta que aparezca el club que invierta una suma millonaria y Pavón logre recuperar el potencial que en algún momento supo demostrar.