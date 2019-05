Alario confesó que Boca llamó a su representante Miércoles, 22 de mayo de 2019 El ex River contó cuál es su decisión al respecto. Lo mismo que respondió directamente su manager sin tener que consultarle. Por qué no estuvo en la Superfinal en Madrid.

Lucas Alario, ex delantero de River Plate, reveló que no lo llamaron desde Boca Juniors para demostrar interés en iniciar una negociación, aunque confesó que fue a su representante, Pedro Aldave, a quien contactaron desde el Xeneize.



El futbolista del Bayer Leverkusen alemán, equipo al que emigró tras su exitoso paso por el conjunto de Marcelo Gallardo, se encuentra en la Argentina y fue consultado, entre otros temas, por el supuesto interés del club que preside Daniel Angelici.



¿Te llamaron de Boca a vos?, le consultaron a Alario. “No, a mi no. A mi representante si. Se contactaron con él, me dijo”, respondió en conversación con Sebastián Vignolo en Fox Radio (Fox Sports).



“Mi representante respondió por mi. Sin preguntarme. Dijo que no”, confesó Alario en clara alusión a que no jugaría en Boca por el cariño que le tiene a River y a sus hinchas.



Además, el ex dirigido por el Muñeco Gallardo contó por qué no estuvo presente en el estadio del Real Madrid en la final histórica de la Copa Libertadores que quedó en manos de su ex club.