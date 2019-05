Sevilla amenaza con sancionar a Mercado por negarse a viajar a Tanzania

Martes, 21 de mayo de 2019

El argentino dijo que “le corresponden días de descanso antes de incorporarse con la Selección Argentina”.





El Sevilla le abrirá un expediente disciplinario al defensor argentino Gabriel Mercado por negarse a viajar con el plantel a Tanzania para disputar un partido amistoso este jueves. El argumento del ex River, Racing y Estudiantes fue que le corresponden "días de descanso" antes de incorporarse con la Selección Argentina.



El club español no aceptó esta justificación, ya que, hasta el momento, Mercado figura dentro de la lista de 40 jugadores que brindó Lionel Scaloni para jugar la Copa América en Brasil, que comenzará a partir del 14 de junio, pero esta aún no es la lista oficial. Sin embargo, el entrenador argentino anunciará esta tarde que el defensor está incluido dentro de los 23 futbolistas que viajarán con la Selección a la cita sudamericana.





"Además, hay más jugadores del equipo que van a ser citados por sus selecciones y conceder ese permiso sería crear un agravio comparativo respecto a los demás", continuó argumentando el Sevilla a través de un comunicado en su página web. Si el club español lo sanciona, ¿Mercado podría perderse la Copa América? Eso está por verse...



Sevilla viajó este martes hasta Dar es-Slam, la ciudad más poblada de Tanzania, para jugar un amistoso este jueves ante el club local Simba SC. Mercado, que iba a ser tenido en cuenta por el DT Joaquín Caparrós, es el único jugador de la delegación que se negó a sumarse al vuelo. Dentro del plantel de 18 jugadores figuran los argentinos Éver Banega y Franco El Mudo Vázquez, ninguno de los dos citados por Scaloni.





El contrato del defensor con el conjunto andaluz finaliza el 30 de junio y el club le había ofrecido renovar el vínculo por dos años, más un tercero que dependería de los partidos que jugase. Con esta negativa del futbolista, su futuro es incierto y podría continuar en Sevilla, regresar a la Argentina o quedarse en Europa pero en otro equipo, ya que los medios sevillanos afirman que clubes italianos tienen interés en contar con el jugador.