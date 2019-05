El último domingo de septiembre serán las elecciones en Chaco

Martes, 21 de mayo de 2019

Las elecciones para gobernador, legisladores provinciales e intendentes en la provincia de Chaco se realizarán el 29 de septiembre mientras que una eventual segunda vuelta se efectuará el 13 de octubre, según anunció este lunes el mandatario provincial, Domingo Peppo.





De esta forma, Chaco se suma a las provincias que realizarán sus comicios en forma desdoblada de la elección nacional de octubre. Era la última provincia que faltaba confirmar la fecha de los comicios.



Los chaqueños elegirán el 29 de septiembre gobernador y vicegobernador, la mitad de la Legislatura con la renovación de 16 bancas, 69 intendentes y concejales municipales.



Peppo ya confirmó su decisión de ir a las urnas con el propósito de lograr la reelección, mientras que aun se aguarda la posición que adoptará el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, quien no desistió de ese mismo objetivo.



[Peppo fue el último gobernador en confirmar la fecha de las elecciones provinciales (Gustavo Gavotti)]

Peppo fue el último gobernador en confirmar la fecha de las elecciones provinciales (Gustavo Gavotti)



En el Frente Chaco Merece Más apuestan a un acuerdo entre Peppo y Capitanich, aunque un sector allegado al jefe comunal no descarta que si no hay consenso se presente con otra coalición de partidos.



El 10 de diciembre el frente cumplirá tres periodos de gobierno consecutivos en 12 años con las dos sucesivas gestiones de Capitanich y la actual de Peppo.



En la Unión Cívica Radical (UCR), la principal fuerza de Cambiemos en esta provincia, aún no eligió su candidato a gobernador, pero el diputado Carim Peche manifestó su intención de competir por ese cargo.



Peche forma parte de Convergencia Social, la mayoritaria línea interna de la UCR, que tiene como referente al ex gobernador y senador nacional Ángel Rozas.