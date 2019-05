Quiénes son los dirigentes políticos que acompañan a Cristina Kirchner

Martes, 21 de mayo de 2019

La lista de diputados nacionales fue en su totalidad. Parrilli, a cargo de la organización.





El primer juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner por delitos de corrupción comienza a las 12 en los tribunales de Retiro, que amanecieron con un doble vallado de seguridad y custodia reforzada de Policía Federal.





Desde temprano se concentraron en el hall central del edificio referentes políticos kirchneristas que buscan ingresar a la sala de audiencias para presenciar el debate, entre ellos, Oscar Parrilli, Itaí Hagman, Carlos Tomada y Martín Sabbatella.





Los diputados nacionales K dieron el presente con Agustín Rossi y Axel Kicillof a la cabeza junto Cristina Álvarez Rodríguez, Diana Conti, Rodolfo Tailhade y Mónica Macha, así como el senador nacional Marcelo Fuentes.



También se vio a Jorge Taiana (ex canciller K), el ex ministro Carlos Tomada, el entrerriano Sergio Urribarri, la porteña Gabriela Cerruti, al ex secretario de Seguridad Sergio Berni y el referente de la CTA Hugo Yasky.





Parrilli comenzó a coordinar el operativo para acreditar a quienes buscan seguir la primera jornada del juicio oral, para lo cual el Tribunal Oral Federal 2 asignó 60 lugares que se deberán ir rotando si la cantidad de asistentes es mayor.



Además, hay espacio para 126 periodistas.



Cristina Kirchner ingresará por un acceso lateral lindero al edificio del Correo Argentino, y desde allí llegará a la sala de audiencias, minutos antes de las 12.



Para la primera jornada del juicio oral, donde está procesada por asociación ilícita, se prevé el inicio de la lectura del requerimiento de elevación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.







Este primer juicio que se le seguirá, junto a otros doce acusados, se relaciona con la adjudicación de 51 obras públicas a empresas vinculadas al detenido Lázaro Báez durante el kirchnerismo, en Santa Cruz.





Estas adjudicaciones habrían sido irregulares y la mayor parte de las obras quedaron inconclusas pese a que se pagaron en su totalidad, entre otras acusaciones.