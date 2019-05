Horóscopo para hoy 21 de mayo del 2019 Martes, 21 de mayo de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Procura mantenerte en estado de constante evolución. No te atasques en una etapa de tu vida, aprovéchala al máximo.



Amor: Dale un lugar al romance en la jornada de hoy. En ti esta hacer de cada momento especial e inolvidable para el otro.



Riqueza: Encontrarás en recientes fracasos la experiencia y fuerza necesaria para tomar lo que te ganaste. No lo dudes, hazlo.



Bienestar: Comparte tus conocimientos con todos con los que tengas chance de hacerlo. Esto ayudará a otras personas a no experimentar los mismo errores que tu.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tu tendencia a ver continuamente le lado negativo de la vida esta haciendo que te pierdas lo más hermoso de esta. Cambia.



Amor: El amor te llevará por una montaña rusa de sentimientos, altos y bajos como nada que hayas experimentado antes. No le temas.



Riqueza: Que los recientes fracasos no sean tu estandarte para bajar los brazos. Toma un respiro, levántate y continua.



Bienestar: Todos hemos sufrido derrotas de las cuales nos parece imposible salir. Pero debemos recordar que el mundo sigue su curso y la vida también.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Tendrás una de las mayores sorpresas de tu vida. Prepárate para disfrutar de esta jornada con familiares y amigos.



Amor: No intentes hacer entrar en razones a tu pareja, porque aunque ganes la discusión perderás en el amor. Deja que pasen las nubes.



Riqueza: No es buen período para firma de contratos ni para presentaciones de libros, conferencias o cursos.



Bienestar: Te beneficiaría comenzar la práctica de actividades grupales. También todo tipo de trabajos corporales que armonicen cuerpo y mente.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Conocerás una persona que te agradará a primera vista, aun así, se lo más reservado posible con tus secretos.



Amor: Jornada muy positiva para la pareja en general. Atrás quedarán los problemas y discusiones. Disfruta el momento.



Riqueza: No dudes en poner limites a tus responsabilidades como corresponde. Haz respetar tus tiempos de descanso.



Bienestar: No dejes que el exceso de confianza arruine tu desempeño laboral. Considera todos los factores posibles sin dejar absolutamente nada al azar.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Mucho cuidado en la forma en la que administras tus secretos en el día de hoy. Se muy reservado pues no todos son lo que parecen.



Amor: Encontrarás en tu corazón la entereza necesaria para dejar pasar ciertas actitudes negativas por parte de tu pareja.



Riqueza: Deberás quitar un poco la atención sobre algunos negocios de índole personal para dedicársela a aspectos laborales.



Bienestar: Mantén el personal a tu cargo lo más motivado posible y lograrás increíbles resultados de ellos. La clave esta en hacerlos sentir participes.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Puede que una persona de tu círculo llegue a pedirte consejos, pero como eres astuto sabrás cómo y cuándo ayudarla.



Amor: Olvídate por unos días de la eficacia. Los sentimientos son, hoy por hoy, lo que realmente importa. Busca en tu interior.



Riqueza: Harás una mayor investigación en relación a una inversión y así darás una exitosa conclusión a tu problema laboral.



Bienestar: Un cambio de rutina te dejará algún tiempo libre, úsalo para emprender una actividad distinta que corresponda con tus ambiciones personales.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Te verás en una encrucijada laboral. Deberás decidir si tomar represalias por ciertas acciones contra ti o no. Piénsalo bien.



Amor: Jornada formidable para entablar todo tipo de diálogos en pareja y desvanecer todo tipo de tabúes o inseguridades.



Riqueza: Buenas nuevas se aproximan en tu dirección. Sacarás provecho de cada oportunidad que se te presente en lo laboral.



Bienestar: Los arrepentimientos son un gasto innecesario de energía. No importa cuanto lo quieras, eres incapaz de volver el tiempo atrás. Mira hacia adelante.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Tus serios problemas con la autoridad te jugarán una mala pasada el día de hoy. Piensa dos veces antes de actuar.



Amor: No permitas que tus relaciones anteriores te hagan dudar sobre cuanto vales. La autoestima es clave en la conquista.



Riqueza: Debido a recientes problemas notarás un gran atraso en tu trabajo. Deberás juntar fuerzas y trabajar doble turno.



Bienestar: Debes buscar balancear ciertos aspectos de tu vida. Intenta encontrar el equilibrio entre ser pensativo y actuar con la decisión debida.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Venus te favorece ciento por ciento en cuanto a encanto, sagacidad e inteligencia. Negocios que tardan en llegar pero que tienen buenos augurios.



Amor: Podrías enfrascarte en una discusión sin sentido con tu pareja. Piensa bien, lo que los separa es remediable.



Riqueza: Compra o mejora de propiedades. Impulso en negocios vinculados con la gastronomía o con actividades domésticas.



Bienestar: Deberás establecer hábitos más sanos dejando atrás los nocivos como fumar o los excesos de grasas y dulces. Mejora tu calidad de vida.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Es un día para recibir y la gente te hará ofertas de ayuda en situaciones variadas. No te sientas mal, aprovecha la oportunidad.



Amor: La carencia de intereses comunes con la pareja puede ser causa de separación. En la vida familiar van a ocurrir cambios.



Riqueza: La situación económica no es desfavorable, hay perspectivas de éxito sólo si haces un esfuerzo extra. Concéntrate en progresar.



Bienestar: Utiliza la sutileza para tratar con los que te rodean. Ten mucha fe y paciencia porque la justicia a veces demora pero, tarde o temprano, siempre llega.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: No puedes permitirte permanecer callado todo el tiempo. Deberás aprender a mostrar tus emociones o sufrirás en gran manera.



Amor: Enfrenta los retos de la pareja entre dos. No tiene sentido que tu pongas todo el peso n tus hombros. Dialógalo detenidamente.



Riqueza: Abras estado a un paso del éxito, pero no lograrás alcanzarlo. No te desanimes, tienes lo que se necesita, continua.



Bienestar: En un mundo donde cada uno corre por salvarse solo y reinan el egoísmo y la soberbia, procura rescatar los valores básicos de la familia.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Los momentos adversos que tendrás que vivir durante la jornada de hoy sacarán una respuesta de ti que te sorprenderá.



Amor: No apresures el desarrollo de eventos con tu pareja. Tomate las cosas con calma o terminarás por espantarla.



Riqueza: La jornada de hoy traerá consigo ciertos cambios a tus planes laborales. No te quedará más remedio que aceptarlos.



Bienestar: La vida nos da lo que necesitamos en le momento justo. Pero debemos recordar que nada es para siempre. Disfruta lo que tienes mientras este a tu lado.