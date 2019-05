Cassani pidió “volver a la cultura del trabajo”

Martes, 21 de mayo de 2019

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Pedro Cassani, dijo que “tenemos que volver a la cultura del trabajo” porque los argentinos “votamos con ilusión y con esperanza”.







El líder de Encuentro Liberal (ELI) es candidato en primer lugar de la lista de Encuentro por Corrientes (ECO) y, en una entrevista, se refirió a la economía del país. Recordó que “hace 76 años que tenemos inflación y no se puede resolver ese problema. Ojalá podamos encontrar el camino para poder superar esto que nos tiene discutiendo siempre lo mismo”, reclamó.

El dirigente de ELI analizó que “ningún gobierno de los últimos 70 años” pudo resolver los problemas económicos del país porque “hay un problema que tiene que ver con nuestra razón de ser, las visiones que tenemos que modificar”.

Ante el complejo escenario económico, instó a “volver a la cultura del trabajo, porque, en realidad, los argentinos votamos con ilusión y no con esperanza”.

Respecto de la campaña de ECO en toda la provincia reconoció que “estamos aprendiendo a hacer campaña sin agravios porque la sociedad te condiciona. La gente no quiere que hablemos mal de otros”.