El TOF 2 rechazó los últimos planteos de Lázaro Báez y comienza el juicio por corrupción en la obra pública

Lunes, 20 de mayo de 2019

Tras la fallida maniobra de la Corte, el contratista K había recusado el viernes a dos de los jueces del tribunal.



El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazó este lunes dos planteos con los que el detenido empresario Lázaro Báez buscaba postergar el inicio del juicio que comienza este martes, en el que está investigada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz durante el kirchnerismo.



La defensa de Báez había presentado el viernes recusaciones contra dos de los tres jueces que integran el tribunal oral que el martes comenzará a juzgarlo junto con la ex presidenta, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros 11 imputados.



Los abogados de Báez reclamaron, además, que el juicio no comience hasta tanto no esté resuelto el planteo que formularon, algo que ocurrió hoy.



Las recusaciones fueron planteadas en relación a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Adriana Palliotti (la jueza suplente del TOF 2), quienes también juzgan a Báez en la causa por supuesto lavado de dinero.



La defensa de Baez había sostenido que podría darse una caso de prejuzgamiento, algo que este lunes rechazó el TOF 2.



El tribunal que juzgará a Báez y a la ex presidenta, entre otros x funcionarios acusados, está integrado Giménez Uriburu, Andres Basso, Jorge Gorini y tiene a Palliotti como cuarta jueza.