Maradona vuelve a la Argentina para operarse y ya tiene definido su futuro como entrenador

Lunes, 20 de mayo de 2019

Lo confirmó su abogado Matías Morla en diálogo con Clarín.





Diego Maradona revalorizó su carrera como entrenador luego de la gran campaña que realizó con Dorados de Sinaloa, en el torneo de Ascenso MX. Su equipo llegó a las dos finales de la liguilla y quedó al borde dar el salto a la máxima categoría del fútbol azteca. Y, pese al sinsabor, todos quedaron contentos.



En las últimas horas trascendió que Maradona estaba renegociando su vínculo con el club de Culiacán. De hecho, su abogado Matías Morla lo está acompañando para llevar adelante las tratativas con el propietario de Dorados, Jorge Hank. Y la historia, al parecer, tendrá final feliz.





"Sigue en Dorados", le confirmó Morla a Clarín, al tiempo que avisó que el Diez volverá a la Argentina en las próximas horas. En su retorno al país, aprovechará para someterse a una operación programada en el hombro izquierdo.



En las últimas horas, Maradona había hablado con la cadena Univisión y había dejado entrever la posibilidad de extender su contrato. Aunque con algunas condiciones: "Yo les pido un proyecto de dos años con presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. También tengo que hacer una limpieza de jugadores que ya no van con el juego que tenemos".





Aunque también había deslizado qué reacción tomaría si no alcanzaban un acuerdo con la dirigencia. "Si Jorgito (por Hank) me dice que con algo no llega, tan amigos como siempre, me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo".



Con la confirmación de su permanencia en Dorados comienzan a desvanecerse los rumores que hablaban de un desembarco el fútbol argentino. Su nombre había comenzado a sonar fuerte en las redes sociales como posible entrenador de dos clubes de Primera División y uno que acaba de caer a la B Nacional.



"No hubo ninguna propuesta de Argentina", respondió Morla al ser consultado sobre las versiones que comenzaron a correr con fuerza en las últimas horas.