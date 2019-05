La China Suarez le pegó un nuevo "palito" a Gimena Accardi

Lunes, 20 de mayo de 2019

La actriz de "Argentina, tierra de amor y venganza" habló sobre el distanciamiento que tuvo con la actriz tras el fallecimiento de Santiago Vazquez en el 2016.





La China Suarez y Gimena Accardi eran carne y uña y eran un de las amistades más envidiadas en el mundo de la farándula argentina.



Las chicas eran mejores amigas desde que se conocieron en el rodaje de "Casi ángeles" y, a pesar de la diferencia de edad, se hicieron íntimas.



El quiebre de su amistad se produjo después de la sorpresiva muerte de Santiago, el hermano menor de Nico Vazquez, cuando la China se mantuvo alejada de su amiga "Se comportó de una forma que nosotros no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, muy triste, muy delicado, como fue lo de Santi. No estuvo de la forma que lo esperábamos", explicó la mujer del actor en "Intrusos".







"Nosotros siempre estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas. Y la verdad que empezó a no contestarme los mensajes. Imaginate que la última vez que la vi fue en diciembre (en el velatorio de Santiago). Nunca más la vi, nunca más pudo hacerse un espacio para vernos. Entiendo que estaba viajando, trabajando pero bueno...", concluyó decepcionada.



Un largo tiempo después, la China decidió responder algunas preguntas de sus seguidores en Instagram y, cuando le preguntaron por la amistad, la China dejó entrever que su vínculo con Accardi quedó completamente en el pasado. "Las verdaderas amistades no se pierden, perduran en el tiempo. Con sus momentos buenos y malos. Lo más importante es la comunicación para mí".