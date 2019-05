Murió Juan Carlos "Banana" Mascheroni, líder de "Los del Fuego"

Lunes, 20 de mayo de 2019

El artista, ícono de la cumbia santafesina, sufrió un paro cardíaco en pleno show en Avellaneda.





Juan Carlos "Banana" Mascheroni, uno de los máximos exponentes de la cumbia santafesina, falleció este sábado a la madrugada debido a una falla cardíaca que sufrió durante un show en Avellaneda.





Los Del Fuego se encontraban realizando un show en Avellaneda cuando su cantante, el legendario "Banana" Mascheroni, sufrió una falla cardíaca. El músico fue trasladado rápidamente al Hopsital Fiorito, pero no pudo salir adelante y pese a los esfuerzos médicos, falleció.



La triste noticia fue anunciada por Zelaya Producciones, la productora que trabaja con la banda, a través de un comunicado publicado en las redes sociales.





"Te agradecemos Banana querido por la confianza, los años de trabajo juntos, las giras y los momentos que quedarán en nuestros recuerdos. Y a todos sus fans solo agradecerles por el apoyo incondicional", rezaba parte del mensaje.







La agrupación se formó en 1984, fundada por Mascheroni, Julio "Moncho" Peralta, Julio "Muerto" Peralta y "Pato" Torres. Editaron más de treinta ábumes y una de las mayores características de la agrupación es la gran cantidad de covers de otros artistas que realizaron, como One, de U2, Sobreviviendo y Ojos de Cielo, de Víctor Heredia, Could you be loved, de Bob Marley, Tratame suavemente, Persiana americana y Cuando Pase El Temblor de Soda Stereo, Sabes de Reik, Pupilas lejanas de Los Pericos y Labios compartidos de Maná, entre muchos otros.



Enterado de la noticia, Pablo Lescano expresó en la red: “¡Buen viaje, pico y pala fantasma!”, escribió junto al video de "Ojalá".



Andrés Calamaro fue otro de los artistas que le rindió honor a "Banana". "Hasta siempre, compañero, hasta siempre maestro. Anoche se fue Banana Mascheroni, de Los del Fuego. Nuestra música mas popular. Con la botas puestas, maestro. Un fraternal abrazo a Los del Fuego, familiares y amigos", publicó "El Salmón".



"Banana querido QEPD... mi más sentido pésame para toda su familia .. otro grande que se nos fue lpm", expresó El Polaco desde Instagram.





La pérdida de "Banana" llena de dolor, nuevamente, a la movida tropical. Recordemos que en diciembre de 2017 falleció Marcelo "El Chino" González, líder de La Nueva Luna.