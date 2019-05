Messi otra vez goleador de la Liga y muy cerca del Botín de Oro

Lunes, 20 de mayo de 2019

Es la sexta vez que lo logra en España y alcanzó al histórico Telmo Zarra.





La casa de Lionel Messi en lo alto de la montaña de Castelldefels tiene una privilegiada vista sobre el Mediterráneo. En el tercer piso, al que se accede con un ascensor, el crack argentino tiene su propio museo. Y en una vitrina, los trofeos. En ese pequeño pero a la vez inmenso lugar, el mejor jugador del mundo ya puede empezar a hacer un lugarcito para un nuevo Botín de Oro, el sexto de su carrera. En el cierre del campeonato anotó dos goles, ante el Eibar, y con 36 goles no sólo se coronó por sexta vez Pichichi de la Liga sino que quedó a un paso de ganar la condecoración para el mejor goleador de Europa.



La confirmación llegará el próximo viernes 24 de mayo. Ese día jugará su último partido de temporada el joven francés Kylian Mbappé, el único jugador que puede arrebatarle el trofeo al argentino. Mbappé suma 32 goles y 64 puntos en el ránking, 4 goles menos y ocho puntos de distancia. En la última fecha de la Ligue 1, el Paris Saint-Germain visitará al Reims. Mbappé necesita marcar cinco goles para superarlo. Con cuatro, lo igualaría y compartirían el título.



“Messi está más pendiente de la parte colectiva, del equipo, pero está ahí año tras otro, no es cuestión de un día”, afirmó el entrenador Ernesto Valverde ante la proximidad de un nuevo Botín de Oro.



El máximo goleador de la historia de la Selección Argentina -65 gritos- ganó por primera vez el Botín de Oro en la temporada 2009/10, con 34 goles. Luego repitió en 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37) y 2017/18 (34). Será, además, la primera vez que un jugador gane el trofeo por tres temporadas consecutivas. Y le sacará más ventaja al portugués Cristiano Ronaldo, quien ganó 4 en su carrera.





En la última jornada de LaLiga, Barcelona, que ya festejó el título de campeón el 27 de abril pasado, igualó 2-2 con el Eibar. Los dos goles fueron del rosarino. El primero, para el 1-1 parcial, a los 30 minutos; recibió un pase filtrado entre líneas para definir como él sabe: casi sin esfuerzo eludió al arquero Dmitrovic para poner el empate. El segundo (2-1), dos minutos después:marchó solo en un contraataque fulminante y mano a mano con Dmitrovic, ahí donde otros se nublan, tocó suave por encima.



Con el doblete, Leo quedó ratificado como goleador de la Liga española, con 36 festejos y muy lejos de sus perseguidores, Luis Suárez y Karim Benzema, con 21 goles cada uno. Así, Leo dejó un nuevo registro en la historia de LaLiga, 15 goles de diferencia entre el goleador y su escolta. El récord era del mexicano Hugo Sánchez, quien en la temporada 1986/87 anotó 34 tantos, 14 más que Gary Lineker.



Además, Messi igualó a Telmo Zarra, quien había sido el único jugador en ganar seis veces el Pichichi. Las anteriores conquistas de Leo fueron en las temporadas 2009/2010 (34 goles), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (34) y 2017/18 (36). Zarra, por su parte, fue goleador con la camiseta del Athletic las temporadas 1944-45, 1945-46, 1946-47, 1949-50, 1950-51 y 1952-53. Con su tercer título de goleador consecutivo, Messi superó a Alfredo Di Stéfano, Enrique Castro ‘Quini’ y Hugo Sánchez, todos ellos con cinco Pichichis.



La eliminación de la Champions League ante el Liverpool empañó un poco otra temporada espectacular de Messi. Fue goleador de la Champions con 12 gritos y de LaLiga, con 36. Además, hizo 2 en la Copa del Rey. Total: 50 goles en 49 partidos. Solo no marcó en el primer partido de la temporada, en el 2-1 ante el Sevilla por la Supercopa de España. El próximo sábado, en el estadio Benito Villamarín del Betis, el argentino jugará el último encuentro de la temporada con su club. Enfrentará al Valencia por la final de la Copa del Rey. Irá por el 36° título de su carrera. Ya conquistó 33 en el Barcelona y 2 con las selecciones juveniles (Mundial Sub 20 y Juegos Olímpicos 2008). Es el argentino con más títulos de la historia y también el jugador del Barcelona con más vueltas olímpicas.



La temporada no terminará para el crack argentino. Este año se jugará la Copa América y el entrenador Lionel Scaloni lo incluyó en la lista preliminar de 40 jugadores. Messi es el único imprescindible. Así que disputará la final de la Copa del Rey el sábado y, sin descanso, volará al país para sumarse a la concentración en Ezeiza. A esa altura, ya sabrá si tiene que hacer uno o dos lugares más en la vitrina de su museo ubicado en el tercer piso de su casa en Castelldefels.