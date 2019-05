Un fuerte temblor afectó a San Juan y Mendoza Lunes, 20 de mayo de 2019 El fenómeno fue de 5,6 grados en la escala de Richter. No se reportaron daños ni heridos graves.



Un fuerte sismo de 5,6 grados se sintió temprano este lunes en la región cuyana, particularmente en las provincias de San Juan y Mendoza. Por el momento no se reportaron daños ni heridos de consideración.



Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el epicentro del movimiento telúrico fue a 153 kilómetros de profundidad, en San Juan, 162 kilómetros al oeste de la capital provincial, y a 203 al noroeste de Mendoza.



La entidad, además, indicó que el sismo se sintió en tres oportunidades.



El primer temblor ocurrió a las 8.18 y tuvo una magnitud de 5,6 grados en la escala de Richter. Luego, hubo dos réplicas: una a las 8.24 y otra, a las 8.35, de 3,2 y 3 grados, respectivamente.



El sismo, que no produjo daños ni heridos de mayor relevancia, según lo reportado por los medios locales, también se sintió al otro lado de la Cordillera, en Chile. Según la prensa local, con mayor intensidad en las regiones de Atacama y O'Higgins.