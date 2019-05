Las prioridades de Alberto Fernández si llega a la Presidencia

Lunes, 20 de mayo de 2019

El precandidato manifestó cuáles son a su parecer las "urgencias económicas" que deberá afrontar el próximo gobierno. "Hay que poner en marcha el aparato productivo", consideró.





El precandidato presidencial Alberto Fernández planteó cuáles son a su parecer las principales urgencias que deberá atender el próximo gobierno, criticó fuertemente la gestión de Mauricio Macri y adelantó cuál sería su estrategia de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el caso de acceder a la primera magistratura.



En una entrevista con el periodista Ezequiel Rudman para Ámbito Financiero, Fernández aseguró que la deuda, la inflación y el déficit fiscal son las principales urgencias económicas a atender luego de las elecciones presidenciales de octubre.





"Confiamos en que podamos reactivar la economía y por esa vía recaudar más. Pero no es mágico. El único que pensaba que tenía una solución mágica y que era una estupidez bajar la inflación fue Macri y nos dejó el doble de la inflación de la que recibió", consideró el ex jefe de Gabinete.



En ese sentido Fernández acusó al Gobierno de "sembrar dudas" y aseguró que "Los fondos de inversión le tienen miedo a Macri, no le tienen miedo a Cristina".



"El riesgo que ven es que si Macri se fuma el préstamo que le dio el FMI para frenar la corrida cambiaria no van a poder cobrar los acreedores. Ese es el miedo que tienen", analizó.



Respecto a una eventual negociación con el FMI en caso de llegar a la Presidencia, el precandidato descartó la posibilidad de lograr una quita de deuda aunque consideró probable "refinanciar en el tiempo".



"Con el Fondo vos podés refinanciar en el tiempo, pero no podes hacer quitas. Eso es lo más grave que ha hecho Macri", aseguró Fernández, quien consideró que ampliar el crédito del organismo "sería agravar el problema".



"Los acreedores quieren cobrar y nosotros queremos pagarles. Entonces seguro vamos a encontrar un punto de acuerdo", subrayó.



Por último, el ex jefe de Gabinete manifestó su preocupación por el valor del dólar y criticó al Gobierno por "financiar la fuga" de divisas con su política cambiaria.



"Me preocupa que el Banco Central venda dólar futuro a junio a $49 y la verdadera salida es generar divisas. Para eso la Argentina tiene que volver a poner en marcha el aparato productivo, activar el consumo interno y levantar las exportaciones", conluyó.