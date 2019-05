Volvieron las milongas callejeras y gratuitas a la Punta San Sebastián

Lunes, 20 de mayo de 2019

Tras un par de meses sin pista por el derrumbe de la pérgola del tradicional paseo correntino, los bailarines pudieron volver a ocupar el espacio que se llena del ritmo de la música ciudadana.







Y un día pudieron volver, tal como el tango de Gardel y Lepera. Ellos, los “milongueros callejeros”, como se denominan, pudieron utilizar el nuevo piso de la Punta San Sebastián para dibujar coreografías en el remozado paseo capitalino.

“Para mí, en particular, fue muy emotivo tener la posibilidad de volver a nuestro lugar, donde desde hace seis años nos juntábamos los tangueros y milongueros de Corrientes”, dijo Adelmi Elsie Robles, una de las fundadoras de Milongueros de la Punta.

El regreso tuvo lugar el sábado 17, por la tarde, cuando el intendente Eduardo Tassano y funcionarios de su gabinete, acompañaron a los bailarines a volver a ocupar este espacio.







Seis años de baile

“En 2011 y 2012, yo asistía a clases de tango en el Museo de Artesanías y, con un grupo de compañeros, fuimos invitados a participar en un acto en la Escuela 10 y para un acto de fin de año y, como no teníamos un lugar donde ensayar, decidimos reunirnos ahí. Así se fue conformando el grupo de milongueros callejeros, como no gusta llamarnos”, relató Adelmi.

Desde entonces y hasta los primeros días de enero, cuando un temporal derrumbó la tradicional pérgola del paseo, los bailarines se reunían allí.

“Pero cuando se produjo el derrumbe, me quedé muy triste porque en ese lugar teníamos la oportunidad de practicar un baile que nos llena de felicidad”, rememoró la bailarina.

Pero a cuatro meses de aquel hecho, la comuna habilitó el lugar tras la reconstrucción del lugar. “Entonces nos llegó la invitación de Carlos Stegelman de volver a ocupar ese espacio y la verdad, que todos los bailarines nos emocionamos mucho y dijimos que sí enseguida”, contó Adelmi.

Es por ello que, a partir del domingo 26, volverán las milongas gratuitas “y hasta en bermudas y zapatillas”, dijo Adelmi, con un sonrisa, al tiempo que recalcó que la convocatoria es abierta y gratuita para todos.

“Mucha gente asiste porque tiene ganas de aprender, y la verdad es que el principal requisito es animarse y ser constante en la práctica”, remarcó.

Así, la invitación está hecha. Todo aquel que tenga ganas de dibujar figuras al ritmo del 2x4 o al son de una milonga, puede asistir los domingos, desde las 20, a la punta San Sebastián y aprender con experimentados bailarines.