Un árbitro falleció luego de desplomarse en un partido Lunes, 20 de mayo de 2019 Víctor Hugo Hurtado no pudo ser reanimado tras las fallas cardíacas que sufrió en medio del duelo entre Always Ready y Oriente Petrolero a 4000 metros de altura.

Un árbitro de fútbol falleció este domingo de una crisis cardíaca tras desvanecerse en el campo de juego mientras dirigía un partido de la primera división boliviana en el estadio Municipal de El Alto, ciudad vecina de La Paz, a 4.000 m de altitud, informaron fuentes médicas.



El juez Víctor Hugo Hurtado se desvaneció en el partido entre el local Always Ready y Oriente Petrolero, y fue trasladado de inmediato a un hospital cercano donde se lo declaró muerto poco después.



Hurtado, de 32 años, había sufrido el colapso cardíaco en el minuto 49 del partido, mientras el juego se encontraba en curso.



Según el médico de Always Ready, Erick Koziner, citado por el programa televisivo Deporte Total, Hurtado “sufrió dos infartos antes de fallecer“.



Una primera confirmación del fallecimiento lo dio el árbitro del partido entre Bolívar-The Strongest en La Paz, que evocó a su colega con un minuto de silencio.



Luego el presidente del grupo que administra Bolívar, Marcelo Claure, tuiteó de inmediato “nuestras condolencias a la familia del árbitro Víctor Hugo Hurtado. QEPD”.



A 4.095 metros de altura sobre el nivel del mar, el estadio del club boliviano de primera división Always Ready es uno de los más altos del planeta y el único techado y con césped sintético del país.