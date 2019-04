Laurita Fernández se fue a trabajar en México

Miércoles, 10 de abril de 2019

La actriz y bailarina finalmente logró viajar al país azteca para sumarse al reality "Pequeños gigantes", junto a Miguel Bosé, Verónica Castro y Carol Sevilla, la protagonista de "Soy Luna".





Hace unas semanas contamos que Laurita Fernández se sumaba al reality Pequeños gigantesde la cadena Televisa, un concurso de baile y canto con niños y con un jurado con estrellas como Miguel Bosé y Verónica Castro. Luego sin demasiadas explicaciones se dio a conocer que se había cancelado el viaje y que la bailarina se quedaba en el país.



Inmediatamente surgieron bromas de parte de algunos programas de la televisión mexicana, ninguneando la presencia de la ex jurado del Bailando y quitándole importancia a su participación en el reality. Su lugar lo ocupó Carol Sevilla, la protagonista de Soy Luna, una actriz y cantante joven conocida en toda América.



Laurita estaba muy entusiasmada en participar en el programa. Pequeños gigantes es un reality show que muestra la emocionante competencia de talento infantil en México. La mecánica consiste en equipos organizados por escuadrones conformados por cuatro niños que compiten en pruebas de canto, baile y carisma. Pequeños entre los 5 y los 12 años se enfrentan en las galas en vivo delante del público y los jueces con el fin de obtener el mejor puntaje para su equipo. Al final, sólo el escuadrón que muestre el mayor talento se coronará como vencedor. Es conducido por Galilea Montijo y Yurem Rojas.





El ciclo arrancó en 2011 y es uno de los grandes éxitos de Televisa y fue exportado al mundo. En ediciones anteriores formaron parte del jurado Yuri, Gloria Trevi y Lucero, todas estrellas en México y en Latinoamérica. Este año el jurado lo integrarán Verónica Castro, Miguel Bosé. El reality estrenó su nueva temporada y tuvo muy buenos niveles de audiencia. Pasaron las semanas y finalmente la novia de Nicolás Cabré pudo arreglar su participación.





"Acá estoy en México, ensayando para la presentación que voy a hacer en el programa Pequeños gigantes. Además me quedó como jurado invitada. Estoy fascinada", dijo Laurita a Teleshow. Este será un gran paso en su carrera, que se suma a su rol protagónico enSugar. Además, ya comenzó los ensayos para la comedia Departamento de soltero que volverá a hacer con Nico Cabré y se estrenará en mayo en Buenos Aires.



Al ser consultada sobre si reemplazaba a alguien en el jurado del reality, Laurita aclaró: "Creo que me sumo, no creo que nadie falte. Me quedo hasta el jueves. Grabo el miércoles el programa que sale el domingo".



Por último, se refirió a las grandes expectativas que tiene para su regreso a las tablas: "Vuelvo el jueves porque sigo con los ensayos de Departamento de soltero, la comedia que vamos a hacer con Nico y Martín Seefeld. Eso me tiene muy entusiasmada porque es otro tipo de rol el que voy a componer. Distinto a lo que vengo haciendo en teatro". De esta manera, Fernández tiene un 2019 cargado de trabajo y con una proyección internacional, que puede abrirle las puertas de la televisión mexicana.