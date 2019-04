Samid se presentará ante el tribunal que lo juzga por evasión y asociación ilícita

Miércoles, 10 de abril de 2019

El "Rey de la Carne" arribó a Buenos Aires luego de haber sido apresado en Belice. Después de pasar la noche en una comisaría porteña, llegó a los Tribunales de Comodoro Py poco después de las 10 de la mañana





Alberto Samid pasó la noche en la sede de Drogas Peligrosas de la Policía Federal y ya es trasladado a los tribunales de Comodoro Py, en el marco de un fuerte operativo de seguridad, para comparecer frente al Tribunal Oral Penal Económico (TOPE) 1 que lo juzga por presunta asociación ilícita.



El empresario llegó a últimas horas del martes a la Argentina tras su paso por Belice, de donde fue expulsado y donde fue detenido el viernes a la noche tras un pedido de captura internacional por no presentarse al proceso.



Esposado y escoltado por la Policía, Samid ingresó a la dependencia policial ubicada en la avenida Belgrano y Virrey Cevallos. Antes de hacerlo, se dirigió a los periodistas que se encontraban en la entrada. "Viva Perón", dijo el matarife.



Poco antes de las 10 de la mañana, se llevó a cabo el traslado del empresario hacia Comodoro Py. El detenido llegó a los Tribunales cortejado por cuatro camionetas y una moto de la Policía Federal. Ingresó al precinto esposado, y a diferencia de otros detenidos de renombre en los últimos años, lo hizo sin casco y sin chaleco anti balas.





Fuentes judiciales informaron a Infobae que el TOPE ya pidió la presencia de Samid para las 10 horas en los tribunales de Comodoro Py. El objetivo de su presencia es que comparezca porque así lo había ordenado el tribunal antes de su fuga. Será una audiencia técnica. Las defensas iniciarán lo que se conoce como "dúplicas", la respuesta a las posturas de la Fiscalía y de la querella.





Pero la defensa de Samid, a cargo del abogado Vicente D´Attoli, hará varios planteos. Uno de ellos es pedir la excarcelación del empresario. Sabe que las chances de conseguir la libertad son escasas pero debe hacer el pedido. Uno de los argumentos será el estado de salud del empresario que tiene diabetes e hipertensión. La defensa estaba reuniendo las historias clínicas de Samid para presentar en la audiencia.



En caso de que el TOPE deniegue la libertad, la defensa hará el pedido de prisión domiciliaria. También se basará en el estado de salud y en que Samid tiene más de 70 años -71-, la edad a partir de la cuál se puede pedir ese beneficio aunque no se otorga de manera automática.



El segundo pedido será insistir en la realización de una pericia psiquiátrica. "Samid tiene diabetes y eso puede estar influyendo en sus conductas. Emocionalmente puede estar desestabilizado. Su salida del país fue rarísima y habla de alguien que no está en sus cabales", le dijo ayer D'Attoli a Infobae. El tribunal no resolvió el planteo por eso la defensa lo volverá a pedir.



"No lo hacemos para pedir la inimputabilidad de Samid. Pero creemos que puede ser útil para profundizar en su estado de salud", aclaró hoy el abogado.



El tercer punto es compartido por el resto de las defensas y es la prescripción de la causa. Entienden que el domingo pasado prescribió el caso y lo expondrán. Su postura se basa en que desde la primera citación a juicio oral vencieron los plazos para juzgar el hecho. El tribunal tiene otro convencimiento. Antes del inicio del juicio resolvió que la causa vence recién el año que viene.



Samid es el único acusado que tiene que estar en el juicio. El tribunal ya le pidió a la Policía Federal el traslado del empresario a la mañana a los tribunales de Comodoro Py.



Tras la audiencia se prevé que el próximo lunes sean las últimas palabras de los acusados y el veredicto. Esa será la oportunidad en la que Samid pueda hablar ante los jueces.





Samid y otras siete personas, entre ellas su hermana Alicia, están acusados de integrar una asociación ilícita a través de la cual evadían el impuesto al IVA en la comercialización de carne. La acusación por la evasión prescribió.



El fiscal Gabriel Pérez Barberá pidió que Samid sea condenado a seis años y medio de prisión y que junto con el resto de los acusados paguen una multa de 23 millones de pesos. También, en diálogo con radio La Red, adelantó que pedirá la prisión preventiva del empresario. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúa como querellante, pidió una condena de siete años.





El juicio empezó el 18 de marzo y el 24 Samid salió del país hacía Paraguay. Y de allí fue a Panamá y luego a Belice. No tenía prohibición de salida del país. El tribunal lo citó a cuatro audiencias y como no se presentó, los jueces José Michilini, Diego García Berro e Ignacio Fornari ordenaron el miércoles pasado su captura nacional e internacional. Su defensa dijo que no sabía dónde estaba y que había perdido contacto.



Fue detenido el viernes a la noche en San Pedro, ubicada en Cayo Ambergris, una de las islas del país centroamericano. Belice lo expulsó y con dos agentes de la Policía Federal emprendió su regreso a Argentina. "Me fui un fin de semana de vacaciones, estaba muy estresado", dijo Samid arriba del avión antes de su partida de Belice.