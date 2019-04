Horóscopo para hoy 10 de abril del 2019 Miércoles, 10 de abril de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES

Son días en los que su signo será más propenso a sufrir problemas afectivos. Atención, ya que ello puede repercutir en su bienestar de salud.



TAURO

Es aconsejable que se vuelque en un proyecto de carácter muy creativo, pues es momento muy favorable a la buena marcha de intereses relacionados con el arte.



GÉMINIS

Es una época problemática en cuanto a su proyección profesional, lo que puede agudizarse durante estos días. Preste atención a que su imagen no se vea dañada.



CÁNCER

Coyuntura propicia para elaborar propuestas de largo alcance, muy especialmente si son de carácter artístico. De hecho, facilidades para expresar su creatividad.



LEO

En estos momentos debe ser especialmente cauto en cuanto a una operación económica de gran envergadura, tal vez una inversión que presenta bastantes riesgos.



VIRGO

Se encuentra en un periodo tendente a las complicaciones en sus relaciones. En especial, atención ahora a la pareja. Procure aclarar cierta situación confusa.



LIBRA

Puede ser un momento de capital importancia para su trabajo, ya que la situación tiende a ser bastante compleja. En especial, atención a las relaciones.



ESCORPIO

Si todavía no ha encontrado el gran amor, abra bien los ojos ahora, ya que podría vivir una historia sentimental muy romántica. Aunque quizás la mantenga en el secreto.



SAGITARIO

Coyuntura que se presenta bastante problemática para un asunto relacionado con la familia o con la vivienda. Mucho cuidado en la relación con los suyos.



CAPRICORNIO

Situación propicia para encontrar vías de expansión a su actividad. Momento de volcarse en expresar su creatividad, en especial si se trata de actividades artísticas.



ACUARIO

Es posible que tenga entre manos una operación económica de gran envergadura. Procure llegar a un buen trato, pues la situación se presenta bastante complicada.



PISCIS

La conjunción de Venus con Neptuno en Piscis alienta grandes vivencias personales, sean de carácter afectivo o de índole espiritual o artística.