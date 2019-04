DPEC desmiente el formulario de No Lectura publicado en redes sociales Miércoles, 10 de abril de 2019 La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), informa que en referencia a la difusión por las redes sociales de una imagen de un formulario de “aviso de No lectura” y una advertencia sobre un número para autorizar el ingreso al domicilio del usuario, la DPEC aclara que los mismos No fueron autorizados por esta Dirección y se desmiente en forma categórica su veracidad.



A simple vista se puede comprobar que el formulario de referencia no corresponde a esta Dirección. La difusión del material referido sólo encuentra explicación en una grosera y tosca búsqueda de generar confusión y malestar entre los usuarios.



Por tal motivo, se reitera que toda la información de interés para nuestros usuarios se publica en nuestra web (www.dpec.com.ar) y en nuestras cuentas oficiales de twitter y Facebook: @OficialDPEC .



Especialmente, si la información está referida a alguna cuestión excepcional sobre trámites comerciales y del servicio técnico, ante la mínima duda se debe consultar nuestros canales oficiales de comunicación para corroborar o desechar las mismas.