ECo lanzó su campaña en Mercedes

Miércoles, 10 de abril de 2019

Con la presencia de las figuras más destacadas de la alianza Encuentro por Corrientes, encabezados por el gobernador Gustavo Valdés, la misma puso en marcha su campaña rumbo a las legislativas del 2 de junio próximo.





El evento tuvo como epicentro el salón de actos del Club Atlético Mercedes, que estuvo colmado por dirigentes y militantes de la zona, asistieron al mismo el ex gobernador y actual senador provincial de la UCR, Ricardo Colombi, el vice-gobernador y titular de Proyecto Corrientes, Gustavo Canteros, el presidente de la Cámara de Diputados y líder de Encuentro Liberal -ELi- Pedro Cassani, Juan José López Desimoni del Partido Popular, Raúl Schiavi del Pro, la presidente del radicalismo local Mariel Meza, referentes del Autonomismo, el Partido Liberal entre otros que conforman la alianza ECo y numerosos jefes comunales de la zona. En la oportunidad el mandatario provincial volvió a fundamentar lo que busca esta amplia unidad de Partidos, “que tiene por objetivo consolidar el desarrollo, crecimiento, y la lucha contra la pobreza en la Provincia”. En tanto volvió reclamar que se luche con gran fuerza por ampliar la representación parlamentaria, que luego le permita concretar la aprobación de los proyectos del voto joven y paridad de género.







Encuentro por Corrientes, tuvo su lanzamiento de campaña en Mercedes, el mismo se concretó con un acto en el salón de actos del Club Atlético Mercedes, que se desarrolló al mediodía con una masiva presencia de dirigentes y militantes que colmaron las instalaciones del tradicional club deportivo de la localidad.



Encabezados por el gobernador Gustavo Valdés, asistieron al evento representantes de cada una de las fuerzas que conforman la alianza ECO, la concurrencia se mostró eufórica, optimista y brindó un gran respaldo a cada uno de los dirigentes de las distintas agrupaciones políticas, pertenecientes a Movimiento Siempre Corrientes, Federal, Demócrata Progresista, Acción por Corrientes, Unidos por Corrientes, Partido Popular, Laborista Autónomo, FE, Unión Popular, Encuentro Correligionario, ARI, Socialista, PRO, Partido Nuevo, Unión Celeste y Blanco, Compromiso Correntino, Cambio Austeridad y Progreso.







Mariel Meza UCR Mercedes



La titular del radicalismo mercedeño fue la encargada de abrir los discursos, expresando: “es realmente una satisfacción esta concurrencia, la presencia de dirigentes calificados de nuestra alianza, y esta extraordinaria militancia que colmó estas instalaciones. Todos conocen nuestro proyecto, nuestra propuesta, de crecer, desarrollarnos y mejorar la vida de los correntinos, y acá a nivel local, queremos recuperar la tolerancia, que se puedan debatir las cuestiones importantes y no condenar al que tiene otro pensamiento u otra propuesta”.



Finalizando con un claro y contundente mensaje: “necesitamos recuperar la paz social, queremos ser parte de la Corrientes que crece y progresa”.



Pedro Cassani



Por su parte el titular de Encuentro Liberal –Eli- Pedro Cassani, quién entre otros conceptos expresó: “queremos desde este espacio, consolidar una manera de hacer política, como lo venimos haciendo desde hace tiempo y que es ni más ni menos de gobernar para todos. Y gobernar para todos significa hacer cosas que le sirvan a la gente, aquellas cosas que verdaderamente nos permiten consolidar y crecer, por eso esta presencia hoy de muchos intendentes y vice intendentes, de distintos lugares de la provincia, que vienen a ratificar esto de seguir juntos, de pensar en común. Que 25 partidos políticos, podamos por encima de las pertenencias políticas partidas, poner por encima los intereses de Corrientes”.



Gustavo Canteros



También hizo uso de la palabra el presidente de Proyecto Corrientes y vice-gobernador de la Provincia Gustavo Canteros, quien consignó: “Que gusto poder encontrarnos con esta militancia. Militancia activa, que se viene dando cita en distintos rincones de la provincia, que tiene su correlato en que cuando se constituyó la alianza, decidimos transitar el territorio como equipo, y así se viene dando con este extraordinario apoyo, en San Luis del Palmar, Santa Lucia, Esquina, Capital y hoy aquí en Mercedes, y lo hacemos acompañando también la gestión de Gobierno, yo por mi parte quiero rendir homenaje a todos los militantes, que han dejado sus obligaciones, para acompañar este hecho de militancia política que nos encuentra hoy aquí”.



Agregando: “Encuentro por Corrientes, nació para quedarse, porque estamos acompañando una gestión que estamos convencidos de lo que está haciendo, y sobre todo estamos convencidos que este es el rumbo, el del desarrollo, modernización, crecimiento y una mejor calidad de vida para los correntinos”.



Gustavo Valdés



El gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés al hacer uso de la palabra expresó: “En primer lugar le quiero agradecer el pueblo de Mercedes, que ha recibido al gobierno de la provincia de Corrientes en el día de Hoy” en referencia a las actividades oficiales que cumplio en la fecha y que no contó con la participación de las autoridades municipales alineadas al PJ , para luego expresar que quería presentar a cada uno de los partidos que conforman la alianza Encuentro por Corrientes, nombrando uno por uno a las 25 fuerzas que conforman la misma.



Seguidamente expresaba: “A cada ciudad que estamos yendo, estamos llevando un mensaje, llevando la convicción de porque salimos a convocar a todos los partidos políticos a ponerse en el centro de escena de Corrientes, y como decía la presidenta de la Unión Cívica Radical de Mercedes, nosotros somos una alianza social y política, que venimos a poner en el centro de la política al ser humano. Porque creemos que es necesario seguir mejorando, porque el progreso del hombre no se soluciona en un día, no se soluciona en un gobierno ni con un solo gobernador, es un trabajo que tenemos que constituir en el tiempo. Es un trabajo que lo tenemos que llevar adelante toda la vida, pero nunca olvidarnos que el verdadero destinatario de acción política es ese hombre y esa mujer de Corrientes, por eso constituimos Encuentro por Corrientes”.



Seguidamente mandó un claro mensaje al militante político y sus obligaciones, sobre todo con aquellos ciudadanos de los barrios, que tienen necesidades y requieren de un esfuerzo adicional para ayudarlos y contenerlos”.



Para luego expresar: “necesitamos convocar a todos los jóvenes de nuestra sociedad, porque los jóvenes son el espíritu nuevo, son los que nos van marcando la impronta de lo que tenemos que hacer como sociedad, es lo que viene, por supuesto que nosotros a esos jóvenes vamos a tener que ir transmitiéndole la experiencia del paso del tiempo, tomar el ejemplo de aquellas sociedades, que recurren y se unen en un desafío, con los que tienen la sabiduría por la formación y la que da el paso del tiempo, tenemos que estar todos. Es una hora muy especial, es el momento en que nuestro movimiento social y político tiene que incorporar a los jóvenes, vamos a tener una propuesta concreta en la próxima legislatura, tenemos que hacer que los jóvenes entre 16 y 18 años, puedan elegir sus intendentes, concejales, sus diputados, y gobernador y vice-gobernador de la provincia. Y también tenemos que hacer que nuestras mujeres, que muchas veces sufren en soledad, violencia de género o abusos, y también sufren la desigualdad en el trabajo, o malos tratos, tenemos que tratar de terminar con esto a través de nuestro movimiento social y político, que tengan igualdad. Tenemos que tratar de tender la mano aquellos que tenemos una posición de más poder en la sociedad, para que cada seamos más iguales”.



Asimismo comparó sociedades muchos más violentas con las mujeres y donde las desigualdades son incluso muy duras, manifestando: “hoy cuando todos los partidos políticos están abriendo sus puertas para que haya más igualdad entre hombre y mujeres, tenemos que hacer que la próxima legislatura, declare la igualdad de cargos entre hombres y mujeres y le digo a aquellos partidos políticos que no abren las puertas para que puedan fluir las nuevas ideas, las nuevas ideas van a fluir por otro lado”.



Finalmente Valdés hizo un extenso informe de las obras que su gobierno realiza en forma conjunta con el Estado Nacional, destacando las de las rutas 119, 123, 40 el proyecto de la 126 y el acceso a la Capital entre otras. Sosteniendo que el desarrollo y crecimiento tienen una fuerte base en la inversión pública, insistiendo en que para que la producción crezca se necesita un fuerte aporte privado.



Finalmente sostuvo que su gobierno apuesta fuerte a la producción del campo correntino, en donde concretó el enripiado de más de 1200 kilómetros y en el que genera una fuerte transformación, en materia de acceso al conocimiento, uniendo mediante un sistema de redes a gran parte de los establecimientos educativos a través de internet, donde hoy se encuentra alojado el 82 por ciento del conocimiento de la humanidad.