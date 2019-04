Demoraron a una mujer con casi $76 mil e investigan su procedencia

Martes, 09 de abril de 2019

Una mujer identificada como Débora Sena fue demorada anoche por la Policía en zona del barrio San Marcos. Llevaba una mochila en cuyo interior contenía, entre otras pertenencias, la suma de $75.850 en distintos billetes de moneda de curso legal.

Sena no supo acreditar la legítima procedencia del dinero, por lo que se investiga una presunta vinculación con el negocio narco





La presencia de la mujer en una zona no habitual llamó la atención de los policías. La demoraron y hallaron una importante suma de dinero en su poder, sin poder acreditar su tenencia.





El hecho ocurrió ayer cerca de las 23, por calle Los Alpes y 169. Allí demoraron a una persona del sexo femenino quien dijo llamarse Debora Vanesa Sena (31 años) domiciliada en Barrio San Marcos; quien llevaba una mochila en cuyo interior contenía, entre otras pertenencias la suma de $75.850 en distintos billetes de moneda de curso legal, del cual no supo acreditar legítima procedencia.



Por tal motivo bajo las formalidades legales se procedió al Secuestro Preventivo y se puso en conocimiento de la Fiscal de Instrucción en Turno.



Luego de ser examinada por el Médico Policial en Turno la demorada conjuntamente con los elementos secuestrados fue remitida a la Comisaría 7ma a fin de proseguir con los tramites legales de rigor