Temporal, inundaciones y al menos tres muertos en Río de Janeiro Martes, 09 de abril de 2019 Las autoridades piden a la gente que no salga salvo extema necesidad. No hay clases. Las lluvias anegaron las calles. Hay árboles caídos y deslizamientos.



Las fuertes lluvias que cayeron desde la tarde del lunes dejaron al menos tres muertos y sembraron el caos en las calles de Río de Janeiro, Brasil. Las autoridades pidieron a la gente que se quede en sus casas o que solo se movilicen en caso de extrema necesidad. Y el pronóstico indica que seguirá lloviendo.





Según informó la Policía Militar del estado cerca de la medianoche, una de las víctimas, un hombre, murió en el barrio de Gávea, en la zona sur, la más turística de la ciudad carioca y en la que se unen las favelas ubicadas en las colinas y los lujosos barrios residenciales. Al parecer, murió ahogado por la corriente.



Las otras dos muertes corresponden a dos mujeres que murieron en un deslizamiento en el Morro de Babilonia, según informó O Globo.





Los barrios de la zona sur, la más afectada, se vieron completamente inundados por la lluvia, que arrastró varios autos, causó el caos con importantes avenidas bloqueadas y provocó la caída de algunos árboles y deslizamiento. Se teme que haya gente enterrada bajo el barro. Algunos vecinos afirman que hay desaparecidos.



Los bomberos pudieron rescatar gente bajo el lodo. También usaron botes para poder rescatar a varias personas que quedaron aisladas.



El temporal provocó el cierre de escuelas. Las clases de colegios municipales fueron suspendidas por determinación del alcalde Marcelo Crivella.



A causa del temporal, Crivella decidió dejar a los 650 mil alumnos en casa. Las escuelas privadas y las universidades también cancelaron clases.



Por tercera vez desde que fue inaugurada para los Juegos Olímpicos de 2016, una parte de la ciclovía con vistas al mar se rompió.



Las autoridades de la capital carioca volvieron a declarar el "estado de crisis", el más grave de los tres niveles de riesgo de precipitaciones que pueden causar inundaciones o deslizamientos.



Se prevé que las lluvias, que empezaron al caer la noche tras una jornada que amaneció soleada, sigan hasta la mañana del martes y las autoridades recomiendan a los ciudadanos que solo se desplacen "en caso de extrema necesidad".



En una entrevista, el alcalde de la ciudad, Marcelo Crivella, dijo que la lluvia de este lunes es "completamente atípica". "Siempre tenemos la previsión de lluvias fuertes, pero no con esa intensidad", declaró.





La alcaldía de Rio anunció la suspensión de las clases en las escuelas públicas el martes. Hasta la noche del lunes, sin embargo, los servicios de tren y de metro no habían sido interrumpidos.



Hace dos meses, ya fue declarado ese nivel de alerta en la ciudad por un fuerte temporal con lluvias y vientos furibundos que dejó seis muertos y provocó varios destrozos, entre ellos el de otro trecho de la ciclovía.



Rio vivió este año el enero más caluroso desde el inicio de los registros oficiales en 1922, con con temperatura promedio de 37,4 grados Celsius, y los últimos días habían sido también muy calurosos.