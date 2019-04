ECO lanzó su campaña en Capital y Valdés garantizó inversiones

Martes, 09 de abril de 2019

Encuentro por Corrientes (ECO) realizó este lunes su lanzamiento de campaña en la Capital con un multitudinario acto que tuvo lugar en el club San Martín. Allí el gobernador Gustavo Valdés garantizó “la inversión que nunca se hizo para que los vecinos nunca más se inunden”. También habló de recuperación de calles y un parque industrial para “generar trabajo de calidad”, así como “un esfuerzo enorme” para recuperar el poder adquisitivo de los salarios provinciales.





Alrededor de las 21, en una repleta cancha alternativa del club rojinegro, los 25 partidos que integran ECO se presentaron ante sus militantes para alentar al trabajo de campaña que deberán realizar para las elecciones legislativas del 2 de junio.



Allí, Valdés comenzó su discurso destacando la fortaleza de ECO, afirmando que “miles y miles de correntinos apostaron a que nuestro frente siga en la provincia y somos una de las provincias que está de pie”. Luego valoró la numerosa constitución de la alianza gobernante en base a coincidencias, al remarcar que “empiezan a surgir a lo largo y ancho de la Argentina esta idea que hace mucho tiempo tenemos en Corrientes”.



Entre los principales postulados que expresó el mandatario en la ocasión, sostuvo que “tenemos que desarrollarnos y generar mayores oportunidades con empleo digno”. En este contexto, reconoció que “tenemos que hacernos una autocrítica, porque en la economía las cosas no están tan bien como las hubiésemos esperado, por eso más que nunca tenemos que salir a generar oportunidades”.







En este sentido, indicó que “con Eduardo Tassano vamos a hacer que la Capital tenga un parque industrial para que haya trabajo de calidad y estamos haciendo un esfuerzo enorme para que no caiga el salario”.



“Y los correntinos no tenemos conflictos, porque comprendemos que tenemos que seguir juntos por el camino del desarrollo y de la paz social”, resaltó luego. “Para eso vamos hacer un esfuerzo enorme para pagar los salarios de la administración pública provincial en tiempo y recuperando el poder adquisitivo”, aseguró Valdés, garantizando luego que “los jubilados van a recibir los mismos beneficios que los activos.



Y volvió a referirse a la Capital, sentenciando que “dejaron al municipio en bancarrota y con Eduardo Tassano tuvimos que reconstruirlo, económica y financieramente, y hoy podemos decir que lo recuperamos para todos los vecinos y poder tener así una ciudad en la que nos sintamos orgullosos de vivirla”.



Para ello, Valdés consideró necesario “hacer las obras que son centrales y con el paso del tiempo la ciudad va tener sus desagües pluviales, no van a ser obras populistas que se vean, van a estar bajo los pies, pero van a mejorar la calidad de vida”. En este marco, garantizó que “estamos dispuestos a hacer la inversión que nunca se hizo en la Capital para que los vecinos nunca más se inunden”.







El mandatario provincial también se refirió a la recuperación vial del ejido urbano, mediante el plan de enripiado de mil cuadras y la puesta en marcha de una planta de cemento para pavimentar las calles capitalinas.



Voto joven y paridad de género



Por otra parte, Valdés también consideró necesario “trabajar para que en la Legislatura que viene, los jóvenes de 16 y 17 años puedan tener participación para elegir su gobernador, su intendente, sus diputados y concejales, porque eso es darle derechos a los jóvenes”.



“Pero también tenemos que terminar la hipocresía de muchos hombres y tener una discusión franca de género para lograr que las mujeres sean incluidas en igualdad en las listas de diputados y senadores para que tengan el mismo poder que los hombres”, sostuvo luego.



Desarrollo y paz social



Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani consideró que “a partir del diálogo, este Gobierno va construyendo una agenda, por eso tiene una mirada muy clara”, indicando que “por eso decidimos acompañar a Gustavo Valdés, para que la provincia siga creciendo y se siga desarrollando, porque queremos seguir viviendo en una provincia que trabaja con honestidad, sentido federal”.



El líder de ELI sostuvo luego que “debemos llevar a la Legislatura, mujeres y hombres que vayan apalancando la gestión de Gustavo, para que nadie vaya a poner palos en la rueda. Y tenemos gobernabilidad, porque a gente sabe que tiene un gobierno que se ocupa y se hace cargo de las cuestiones de Corrientes”.



Mientras que el senador nacional, Pedro Braillard Poccard (PP) vaticinó que “el entusiasmo de todos no hace más que anticipar nuestro enorme triunfo el próximo 2 de junio”. Y pidió que “salgamos con la frente en alto y la tranquilidad de conciencia, porque sabemos que estamos junto a los vecinos los 365 días del año”.