Rafael Bofill sigue prófugo y rige el pedido de captura internacional Martes, 09 de abril de 2019 Por orden de la Justicia, el joven deberá cumplir la condena impuesta en 2017. Se requisó la vivienda de su padre y no fue hallado. Al no entregarse en la tarde de este lunes, comenzó a regir el pedido de captura internacional.



Fuerzas especiales y efectivos de la Comisaría Séptima de la Policía de Corrientes allanaron ayer el domicilio de Rafael Bofill en el barrio Santa María, pero no lo encontraron. El joven, que debe cumplir una condena, continúa prófugo de la Justicia. En las horas siguientes se ordenó la captura internacional. Los familiares de la víctima confían en que en las próximas horas sea detenido.



El 10 de noviembre de 2017 el Tribunal Oral Penal Nº 1 sentenció a 4 años de prisión a Bofill, acusado de atropellar y matar a Guillermo Juani en septiembre de 2012, en el barrio Santa María de la Capital correntina. Resolvió la condena por “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor en calidad de autor material”.



Además, el cuerpo tribunalicio dispuso 8 años de inhabilitación a Rafael Bofill para conducir vehículos. El pasado 22 de marzo, la Justicia rechazó un recurso extraordinario presentado por el abogado defensor del hijo del cantautor chamamecero y solicitó su inmediata detención.



En tal sentido, la resolución emitida el 22 de marzo establece “la inmediata detención de Mario Rafael Bofill, quien deberá quedar alojado en la Unidad Penal Nº 6 a disposición del Juzgado Oral Penal Nº 1”. El grupo de efectivos irrumpió en la vivienda de Mario Bofill y tras una minuciosa requisa en la propiedad, no pudieron dar con el joven buscado.