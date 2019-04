Scaloni sufrió un accidente pero ya lo dieron de alta

Martes, 09 de abril de 2019

El técnico de la Selección fue atropellado por un auto en Mallorca cuando circulaba en bicicleta y debió ser hospitalizado por un corte en la cara. Horas más tarde fue dado de alta.





Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina, fue atropellado por un auto en Mallorca, ciudad española en la que reside, y debió ser hospitalizado de urgencia. Por suerte el accidente no revistió mayor gravedad y no pasó de un fuerte susto: a las pocas horas recibió el alta médica y este mismo viernes estaría de regreso en el país para ponerse a trabajar a partir del lunes en el predio de la AFA.



El hecho sucedió cerca de las 9.50 de la mañana de España, cuando Scaloni se trasladaba en bicicleta por el estacionamiento del colegio Ágora, en Puerto Portals. Allí fue impactado por un coche que circulaba marcha atrás y no lo vio. Según le informaron a Olé fuentes cercanas al entrenador, recibió un golpe y un corte en la cara.





Scaloni chocó su cabeza contra el adoquinado y sufrió "un traumatismo facial, policontusiones y numerosas dermoabrasiones", y fue trasladado en ambulancia al Hospital Espases, donde donde rápidamente su estado pasó a ser valorado entre leve y moderado.



Según averiguó Olé, el entrenador de 40 años recibió un par de puntos de sutura pero no perdió el conocimiento y, una vez que los médicos le realizaron los estudios pertinentes, él mismo se comunicó por teléfono con su familia y cuerpo técnico para darles tranquilidad.



Si bien no trascendió aún el parte médico oficial por parte del hospital, desde las redes sociales de la Selección informaron que ya había sido dado de alta y que se encontraba en camino a su domicilio.