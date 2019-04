Hay paro de trasporte de colectivos por 24 horas Martes, 09 de abril de 2019 Tras varias idas y vueltas, anoche los choferes decidieron no prestar servicio por incumplimientos salariales. De no haber acuerdo en los próximos días, evaluarán una medida por 48 horas la semana que viene.



Tras intensas negociaciones en las últimas semanas y varias reuniones desarrolladas ayer, finalmente la UTA decidió concretar un paro debido a incumplimientos salariales de las empresas de toda la provincia. De esta manera, desde la medianoche, no circulan por la ciudad ninguno de los ramales de colectivos.

La medida de fuerza tomada por los choferes es por 24 horas, arrancando anoche y extendiéndose durante toda la jornada de hoy. El reclamo es el mismo que sostienen desde hace tiempo, requiriendo que las firmas de transporte abonen la escala salarial estipulada por el Convenio Colectivo de Trabajo que entró en vigencia el primer día de este año.

Se esperaban varias definiciones ayer y la jornada transcurrió con diferentes posturas y versiones. En primer término, durante la mañana, representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de las empresas se reunieron en la Subsecretaría de Trabajo para definir si había o no un acuerdo.

Tras el encuentro, desde el gremio que nuclea a los choferes expresaron que no llegaron a una solución y que el paro se realizaría por 24 horas, tal como estaba previsto.

Luego de esto, para el mediodía, desde la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia anunciaron que el paro se había levantado porque llamaron a una conciliación obligatoria para que las partes puedan seguir dialogando y llegar a un acuerdo.

Parecía todo encaminado para que hoy el servicio de transporte público sea normal, pero los trabajadores decidieron ayer al atardecer llevar adelante igual la medida de fuerza.

La decisión gremial fue tomada en una asamblea, de la que participaron los referentes de la UTA y choferes en general. Finalizado el encuentro, el secretario general, Rubén Suárez, explicó que el paro seguía en pie porque las empresas no cumplieron con lo acordado.

Desde las firmas advirtieron que hicieron el depósito y que completarían el bono en los próximos días. Al respecto, Suárez opinó: “No podemos seguir esperando, siempre nos “patean” para más adelante pero lo cierto es que no cumplen”, aseguró. Además, agregó que “respetamos la decisión de la asamblea que es parar por 24 horas”.

La medida de fuerza de los trabajadores se sentirá en toda la provincia, ya que no sólo afectará al servicio urbano, sino que también a los recorridos de media y de larga distancia que debían salir desde Corrientes. Es que, el incumplimiento salarial se da en todo el territorio mientras que en otros sectores del país ya se efectivizaron los pagos correspondientes.

Los colectivos volverán a circular con normalidad a partir del primer turno de mañana, aunque el conflicto sigue vigente y podrían darse nuevas medidas en los próximos días. Al respecto, desde la Unión Tranviarios Automotor adelantaron que en caso de que no se cumpla con la escala salarial correspondiente, podrían hacer un paro de 48 horas la semana que viene.

La Subsecretaría de Trabajo, junto con la conciliación que finalmente no fue acatada, llamó a una nueva audiencia entre el gremio y las empresas para el próximo viernes. En caso de reunirse nuevamente, los trabajadores exigirán una respuesta concreta o volverán a discutir medidas de acción directa, pudiendo no haber colectivos varios días de la próxima semana.