Nueva denuncia por acoso sexual contra Juan Darthés Lunes, 08 de abril de 2019 Se reveló un nuevo antecedente del actor que aún permanece aislado en Brasil por parte de una ex compañera de elenco.

Juan Darthés ha vuelto a sumar una nueva acusación por acoso sexual en su contra. El actor, que continúa aislado en Brasil junto a su esposa María del Carmen y sosteniéndose económicamente gracias a sus ahorros, según indicó su abogado Fernando Burlando, ya había sido acusado por Calu Rivero, Natalia Juncos, Anita Coacci y, en la que fue la exposición más fuerte y denuncia más grave, por Thelma Fardin, quien aseguró ser violada por él en un hotel de Nicaragua durante una gira internacional de Patito Feo en el año 2009, cuando ella tenía tan solo 16 años.



Ahora, quien rompió el silencio acerca del supuesto accionar del actor de 54 años fue la ex vedette Yanina Zilly, que declaró haber vivido algo similar a lo que contó Rivero sobre él tras compartir elenco en Dulce Amor.



“Con Darthés pasó esto: voy a explicar la situación. Yo trabajé en Los Hermanos Pérez Conde (1997), me había llamado la producción. Fui por un programa y pude lograr mi sueño de ser actriz porque me quedé por 15 capítulos. Siempre con la minifalda y siempre mostrando, e hice un papelito de policía, muy lindo. Darthés no debe ser mucho más grande que yo, y tenía que hacer una escena con un besó con él, yo era una bomba”, inició Zilly su testimonio en diálogo con Moria Casán y sus panelistas en Incorrectas (América).



“No sabía cómo funcionaba eso, no sabía cómo era dar un beso en una escena, me preguntaba ‘¿cómo será?’. Cuando terminó la escena dije: ‘Mirá vos’. No sabía que era tan real…la lengua hasta la garganta. Me agarró de la cabeza y me lengüeteó todo”, reveló la ex vedette.