Marley se reencontró con la mujer que dio a luz a Mirko

Lunes, 08 de abril de 2019

El conductor visitó a la mujer que gestó a su hijo y pidió por una ley de subrogación de vientre en Argentina.



Marley inició una nueva temporada de Por el mundo, su clásico programa de viajes, y estuvo acompañado por una de las divas máximas de la Argentina, Susana Giménez. Sin embargo, el momento más emotivo y que tuvo más repercusión no los tuvo a ellos como protagonistas, y quien se llevó todas las miradas fue Brittany, la mujer que llevó en su panza a Mirko durante 9 meses tras la implantación del ovulo de una mujer rusa, que fue visitada por el conductor y el bebé para relatar la dulce experiencia que atravesaron juntos.



“Tomamos la decisión porque siempre quisimos ayudar a alguna familia. Siempre lo hemos hecho. Adoptamos niños. Siempre ayudamos, siempre contribuimos a la comunidad y vamos a la Iglesia. Un día, mi marido y yo hablamos, y nos dimos cuenta que queríamos hacer algo más", declaró la madre subrogante, mientras que el conductor de Telefe explicó que a ambos se les presentó la historia de cada uno al mismo tiempo.



"Me mostraron fotos de tu familia y nos dijeron que teníamos veinticuatro horas para decidir para elegirnos", reveló la mujer. "Nos conocimos vía Skype", agregó Marley, que se deshizo en elogios hacia Brittany. "Es una buena mujer, una gran persona, se ríe todo el tiempo, tiene buen humor, cuando la conocí dije que tenía que ser ella quien lleve y de a luz a Mirko", sostuvo la figura de Telefe. "Cuando leí tu perfil me di cuenta que eras la persona adecuada, por lo que hacías con los chicos y con tu carrera”, replicó ella, haciendo referencia a una faceta poco conocida del conductor: su ayuda a niños sobrevivientes de la guerra de Irak y a haitianos.



“Te voy a agradecer por siempre lo que hiciste por mí, porque ser padre es lo más hermoso del mundo y vos lo hiciste posible”, expresó emocionado Marley, que también tuvo un sentido cambio de palabras con el esposo de Brittany. Juntos, afirmaron que es muy necesario el acceso a una ley de subrogación de vientre en la Argentina. "Yo esto lo quiero contar porque esto no es un negocio. Es gente que está haciendo un favor, una donación", sentencio el conductor del programa de viajes.